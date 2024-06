Mit dem BSW, das sich in die Sendung geklagt hatte und anderen großen im EU-Parlament vertretenen Parteien, fand am Donnerstagabend im Ersten die "Wahlarena" statt – am Wochenende sind ja bekanntlich Europawahlen. Die rund eineinhalbstündige Sendung bescherte dem Ersten dabei bei den Jüngeren starke Quoten. Neun Prozent Marktanteil wurden in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre gemessen. Mit 0,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in der Altersspanne war die Debatte das meistgesehene Primetime-Format nach "GNTM". Insgesamt fielen die Reichweiten allerdings überschaubar aus. 1,8 Millionen schalteten im Schnitt ein, hier fiel das ARD-Format etwa hinter "Bauer sucht Frau" und sogar sehr deutlich hinter "Die Bergretter" zurück.

Die gemessene Reichweite lag bei 2,44 Millionen. Mit Blick auf den Gesamtmarkt holten in diesem Jahr erst fünf Sendungen bessere Marktanteile. Bei den Jüngeren war "Maybrit Illner" gar so stark unterwegs wie seit Mitte Januar nicht mehr. 9,2 Prozent schauten zu. "Markus Lanz" schloss sich mit 17,3 Prozent Marktanteil gesamt und 13 Prozent bei den Jüngeren ebenfalls erfolgreich an.

Wenig gefragt waren nachmittags im Ersten Ausstrahlungen zum D-Day: Die Gedenkfeier sicherte sich ab 15:50 Uhr nur 6,1 Prozent Marktanteil bei allen, etwas mehr als eine halbe Million Menschen schauten zu. Bei den Jüngeren wurden 2,2 Prozent gemessen. Besser liefen da vormittags im Ersten schon Live-Bilder aus dem Bundestag, die auf acht Prozent insgesamt und sieben Prozent bei den Jüngeren kamen. Durchschnittlich waren 300.000 Personen vor den TV-Geräten beim Schlagabtausch dabei.

