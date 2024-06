In einer Woche wird schon bekannt sein, wer die diesjährige Staffel von "Germany's Next Topmodel" gewonnen hat. Kommende Woche laufen noch zwei Ausgaben der ProSieben-Show. Die entsprechend drittletzte Ausstrahlung in diesem Jahr brachte ProSieben am Donnerstag nun deutlich steigende Quoten. Mit 18,3 Prozent Marktanteil und fast 800.000 zusehenden Personen zwischen 14 und 49 setzte sich die Produktion jedenfalls deutlich an die Spitze. In den beiden Wochen zuvor lagen die Quoten des Formats bei 14,5 und 15,5 Prozent. Insgesamt lag "GNTM" am Donnerstag bei im Schnitt 1,55 Millionen Zusehenden.

Somit landete ProSieben etwa weit vor RTL, das unüblicherweise "Bauer sucht Frau international" an einem Donnerstag zeigte. Die eigentlich für Dienstag geplante Folge musste bekanntlich einem Fußballspiel weichen. Der Umzug auf einen anderen Sendeplatz tat Inka Bause jetzt nicht wirklich gut. Die Reichweite sank auf knapp zweieinhalb Millionen, die beiden Folgen zuvor landeten bei grob einer halben Million mehr. Erst zum zweiten Mal in der laufenden Staffel wurden zudem in der klassischen Zielgruppe einstellige Marktanteile gemessen.



Mit nun 8,8 Prozent steht sogar ein neues Staffeltief geschrieben. Schwach unterwegs waren danach auch "RTL Direkt" und ein "Stern TV Spezial" rund um "Kiez extrem! 48 Stunden Schlager" – die Formate landeten mit 7,2 und 5,2 Prozent weit unter dem Senderschnitt.In Sat.1 knüpfte derweil die zweite neue "Hast du Töne?"-Folge nicht ganz an die Werte der Premiere an – und auch wenn die Luft nach unten weniger wird, kann man in Unterföhring noch halbwegs zufrieden sein. Ermittelt wurden nun 7,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Rund 930.000 Personen ab drei Jahren schauten ab 20:15 Uhr zu.



Musikalisch ging es auch bei RTLzwei zu, wo zur besten Sendezeit mit einer "Pop-Giganten"-Folge bereits auf die nahende EM eingestimmt wurde. Mit 3,8 Prozent Marktanteil blieb ein allzu großer Erfolg aber aus. Rund 470.000 Menschen schauten zu. Somit landete RTLzwei klar hinter Kabel Eins, wo "Achtung Abzocke" mit rund 700.000 zusehenden Personen und 5,7 Prozent bei den Jüngeren klar gefragter war. Ab 18:55 Uhr sicherte sich "Achtung Kontrolle" mit 6,6 Prozent die beste Quote seit Ende April.

Vox punktete am Donnerstagabend mit dem Spielfilm "Knight and Day", der mit 8,2 Prozent bei den Jüngeren nicht weit von "Bauer sucht Frau international" entfernt war. Insgesamt schalteten 1,4 Millionen Menschen ein. Tagsüber hatte der Sender durchaus Probleme – zwischen 14 und 16 Uhr etwa, wo "Hautnah: Die Tierklinik" nur auf etwa zwei und "Shopping Queen" auf etwas mehr als drei Prozent kamen. Gut wie immer schlug sich ab 19 Uhr "Das perfekte Dinner" mit diesmal 7,6 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;