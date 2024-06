Mit "Feuer & Flamme" hatte sich der WDR in der vergangenen Woche noch einen Platz in der Bestenliste am Donnerstag gesichert. 4,9 Prozent Marktanteil und rund eine halbe Million linear Zuschauende standen damals zu Buche. In dieser Woche zog die Feuerwehr-Sendung zwar nicht in die Top 20 ein, lief aber erneut erfolgreich. Eine neue Folge bescherte dem WDR ab 20:15 Uhr rund 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. 2,6 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, 3,6 Prozent bei den Jüngeren. Eine sich ab 21 Uhr anschließende Wiederholung brachte dem WDR dann noch 2,2 Prozent Marktanteil bei allen und 3,3 Prozent bei den Jüngeren. Die gemessene Reichweite lag bei einer halben Million.

Zu diesem Zeitpunkt lag der BR dann vor dem WDR. Dort gab es ab kurz nach 21 Uhr "Asül für alle" zu sehen, das sich im Schnitt 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sicherte. 3,0 Prozent Marktanteil wurden bei allen gemessen. Bei den Jüngeren fand das 45 Minuten lange Format derweil weniger Anklang, hier lag die ermittelte Quote bei nur 0,5 Prozent. Gut lief ab 22 Uhr dann auch "Ringlstetter" im BR – auch hier lag die gemessene Quote bei drei Prozent. 0,56 Millionen Menschen schalteten ein. Bei den Jüngeren kam das Bayerische Fernsehen auf zwei Prozent Marktanteil.

Den Donnerstag schloss der BR im Gesamtmarkt mit 2,5 Prozent Tagesmarktanteil ab, der WDR kam auf zwei Prozent, der NDR sicherte sich sogar dreieinhalb Prozent. Bei den Jüngeren war der WDR mit 1,8 Prozent das gefragteste dritte Programm.

Stärkster Spartensender am Donnerstag wurde derweil RTL up mit 2,7 Prozent. Das lag am starken Nachmittags-Line-Up: "Der Blaulicht Report" sicherte sich beim Sender zeitweise über sechs Prozent Marktanteil. Für diesen Wert reichten allerdings 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Vormittags war die Scripted Reality übrigens teilweise bei 7,5 Prozent Marktanteil gelandet – sie hatte somit den eigentlichen Senderschnitt meilenweit übertroffen.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;