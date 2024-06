Während die "heute-show" und das "ZDF Magazin Royale" in der Woche vom 27. Mai bis 2. Juni das Ranking der Sendungen, die nach der endgültigen Gewichtung der Quoten vor allem dank zeitversetzter Nutzung am stärksten im Vergleich zu den am Tag nach der Ausstrahlung veröffentlichten vorläufig gewichteten Zahlen zulegen konnten, findet sich auf Platz 3 bereits die Übertragung des Champions League-Finales zwischen dem BVB und Real Madrid wieder.

Die Durchschnitts-Reichweite erhöhte sich hier noch um etwa 350.000 auf jetzt 12,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dass besonders viele sich die BVB-Niederlage aufgenommen haben, um sie sich im Nachhinein nochmal anzusehen, ist freilich kaum anzunehmen, hier dürfte sich eher die seit diesem Jahr ebenfalls berücksichtigte Nutzung des Livestreams in der Mediathek niederschlagen. Am späten Abend gab's zudem auch für "Heimvorteil - mit Tommi Schmitt" noch einen Reichweiten-Aufschlag um 150.000 auf 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, hier stiegen anders als bei der Live-Übertragung auch die Marktanteile nochmal deutlich an, bei den 14- bis 49-Jährigen um 2,6 Prozentpunkte auf jetzt endgültig gewichtete 27,9 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite



ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 31.05.

22:36 4,38

(+0,79) 21,2%

(+2,2%p.) 1,33

(+0,39) 26,6%

(+4,8%p.) ZDF Magazin Royale 31.05.

23:12 1,88

(+0,39) 11,6%

(+1,7%p.) 0,95

(+0,33) 23,0%

(+5,7%p.) sportstudio UEFA CL: Dortmund-Real Madrid 01.06.

21:01 12,70

(+0,35) 47,5%

(-0,2%p.) 4,52

(+0,15) 65,8%

(-0,7%p.) Let's dance - DIE GROSSE PROFI-Challenge 31.05.

20:15 3,13

(+0,32) 14,6%

(+0,7%p.) 0,71

(+0,10) 15,1%

(+0,7%p.) heute journal / Wetter 01.06.

21:51 11,47

(+0,30) 42,1%

(-0,3%p.) 3,96

(+0,15) 59,3%

(-0,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 30.05.

20:15 1,66

(+0,26) 7,2%

(+0,9%p.) 0,87

(+0,20) 17,4%

(+2,9%p.) Nuhr im Ersten 30.05.

22:51 1,97

(+0,24) 13,0%

(+1,1%p.) 0,23

(+0,03) 6,8%

(+0,6%p.) Charlotte Link - Die Suche 01.06.

21:50 3,37

(+0,20) 13,0%

(+0,3%p.) 0,16

(+0,01) 2,3%

(+0,0%p.) ZDF- Spezial: Dauerregen und Dammbrüche 01.06.

19:22 3,86

(+0,19) 22,7%

(+0,7%p.) 0,56

(+0,13) 20,6%

(+3,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 31.05.

19:39 2,04

(+0,18) 10,1%

(+0,6%p.) 0,44

(+0,09) 12,3%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.05.-02.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Während wir sonst Woche für Woche vor allem auf die besonders hohen Nachgewichtungen blicken, soll an dieser Stelle auch mal erwähnt sein, welche Formate kaum von zeitversetzter Nutzung auf klassischem Weg (zeitversetzte Nutzung in den Mediatheken nicht berücksichtigt) profitieren. Durchaus etwas überraschend ist das beispielsweise "Bauer sucht Frau: International" bei RTL. Die Reichweite erhöhte sich nur um überschaubare 60.000 auf 2,98 Millionen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war sogar leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 12,7 Prozent rückläufig.

Und während ProSieben mit "Germany's Next Topmodel" wieder einen kräftigen Nachschlag von 2,9 Prozentpunkten in der Altersgruppe 14-49 verzeichnete, fanden sich nur wenige, die bei der überlangen "Schlag den Star"-Ausgabe am Sonntagabend irgendwann den Festplattenrekorder einschalteten. Auch hier zog die Gesamt-Reichweite nur um 0,06 auf 0,88 Millionen an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 12,5 Prozent nur minimal höher als nach der vorläufigen Gewichtung der Zahlen.

Bei "TV Total", "Jenke." oder "Young Sheldon" fielen die Marktanteile in der Zielgruppe nach der endgültigen Gewichtung der Quoten sogar geringfügig niedriger aus, ähnlich bei der Sat.1-Show "Hast du Töne?", bei der es um 0,2 Prozentpunkte auf 8,8 Prozent Marktanteil nach unten ging, die RTL-Show "Wirklich wahr?!" büßte 0,3 Prozentpunkte ein und lag bei endgültig gewichteten 7,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) [18:00 - 23:30 Uhr]



ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA ZDF Magazin Royale 31.05.

23:12 1,88

(+0,39) 11,6%

(+1,7%p.) 0,95

(+0,33) 23,0%

(+5,7%p.) heute-show 31.05.

22:36 4,38

(+0,79) 21,2%

(+2,2%p.) 1,33

(+0,39) 26,6%

(+4,8%p.) ZDF- Spezial: Dauerregen und Dammbrüche 01.06.

19:22 3,86

(+0,19) 22,7%

(+0,7%p.) 0,56

(+0,13) 20,6%

(+3,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 30.05.

20:15 1,66

(+0,26) 7,2%

(+0,9%p.) 0,87

(+0,20) 17,4%

(+2,9%p.) SOKO Wien 31.05.

18:08 2,84

(+0,17) 19,7%

(+0,5%p.) 0,15

(+0,07) 6,4%

(+2,7%p.) Bluey 29.05.

18:06 0,08

(+0,06) 0,6%

(+0,4%p.) 0,07

(+0,05) 3,6%

(+2,7%p.) Alles was zählt 31.05.

19:08 1,76

(+0,16) 9,8%

(+0,6%p.) 0,30

(+0,08) 9,8%

(+1,8%p.) heute 31.05.

18:59 3,36

(+0,09) 19,2%

(-0,2%p.) 0,23

(+0,07) 7,7%

(+1,7%p.) Markus Lanz 30.05.

23:18 1,47

(+0,10) 14,1%

(+0,6%p.) 0,20

(+0,04) 8,3%

(+1,6%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 31.05.

19:39 2,04

(+0,18) 10,1%

(+0,6%p.) 0,44

(+0,09) 12,3%

(+1,6%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.05.-02.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;