Das politische Berlin verdaute am Montag die Ergebnisse der Europawahl vom Sonntag. Nicht nur in Deutschland hatten die Wahlen einen Rechtsruck zu Tage gebracht. So fragte am Montagabend Louis Klamroth in einer neuen "Hart aber fair"-Folge "Was hält die Ampel noch zusammen?". In den Stunden zuvor waren aus Oppositionskreisen Rufe nach Neuwahlen in Deutschland aufgekommen. Ab 21 Uhr kam "Hart aber im fair" im Ersten auf 9,3 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, was der beste Wert auf dem Sendeplatz seit dem Formatneustart zu Jahresbeginn ist. Nur sieben Tage zuvor waren die Quoten noch besser, da sendete Klamroth allerdings auch ungewohnt spät – die Sendung startete erst gegen halb zwölf Uhr abends. In dieser Woche nun wurden 2,71 Millionen Menschen informiert, im Gesamtmarkt lag die Quote bei 11,5 Prozent. Auch das waren die besten 21-Uhr-Werte seit dem Format-Umbau im Winter.

Die ProSiebenSat.1-Sender punkteten übrigens weitaus wenig mit Newsprogrammen. Dort waren keine besonderen Werte für die "Newstime" erkennbar. Kabel Eins kam nachmittags auf neun Prozent, ProSieben am Vorabend auf neuneinhalb. In Sat.1 sicherten sich die Hauptnachrichten hingegen nur etwa fünfeinhalb Prozent.



Politisch blieb es im Ersten indes auch am späteren Abend. Ab kurz vor 23 Uhr kam die Reportage "Konfrontation - Markus Feldenkirchen trifft Hendrik Wüst" auf starke 9,3 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für gute elf Prozent. Das ZDF setzte am Montagabend derweil auf Live-Sport und berichtete von der Leichtathletik-EM in Rom. Ab 20 Uhr kamen die Bilder auf im Schnitt knapp 3,6 Millionen Fans, nach 22 Uhr wurden noch 3,7 Millionen erreicht. Insgesamt lagen die Quoten bei 14,7 und sogar 19,8 Prozent am späteren Abend.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;