Zugunsten der Leichtathletik-EM pausierten am Dienstag die deutschen Serien im Ersten. Auch das ZDF setzte nicht auf Fiktionales. Krimis gab es einzig in Sat.1. Und so mussten manche Fans der Mörderjagd ausweichen. Eine "Tatort"-Wiederholung bescherte dem WDR zur besten Sendezeit 1,59 Millionen Zusehende (6,7%) – das Kölner Ermittler-Team sicherte sich somit einen Platz unter den Top 25 des Tages. 1,14 Millionen Menschen schalteten bei ZDFneo eine Wiederholung der Krimireihe "Nachtschicht" ein, sie erzielte damit 4,8 Prozent Marktanteil bei allen. Bei RTLUp liefen viele Folgen von "Law & Order: SVU", das sich nach 22:45 Uhr auf fast 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer steigerte – und mit Blick auf die Quote bei 14-49 vor allem am späten Abend für ein echtes Ausrufezeichen sorgte.

Zwischen 23:25 und 1:45 Uhr landeten drei Folgen der amerikanischen Produktion jeweils bei über elf Prozent Marktanteil, was nicht weniger bedeutete, als dass RTL Up in diesem Zeitfenster fast durchgehend Marktführer in der besagten Altersklasse war. Zwei Episoden der Serie kamen zudem in den Top 25 der 14- bis 49-Jährigen unter.



Dort fand sich auch eine "besseresser"-Folge, die ZDFinfo um 21:42 Uhr gestartet hatte. Sie brachte dem Spartensender wunderbare 4,7 Prozent Marktanteil ein. RTL up sicherte sich am Dienstag beeindruckende 3,8 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dazu beigetragen haben neben "Law & Order: SVU" auch erneut die Courtshow-Re-Runs am Nachmittag. Auf bis zu 5,6 Prozent kamen diese. Diese Wert wurde am frühen Nachmittag mit "Das Familiengericht" erzielt.

Somit landete der Sender nur drei Zehntel hinter RTLzwei. Auch ZDFinfo wusste zu überzeugen. Hier standen 2,6 Prozent Tagesmarktanteil geschrieben. Nitro, ZDFneo und Sat.1 Gold kamen gleichauf ins Ziel – mit je 2,3 Prozent beim jungen Publikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;