Am Donnerstag steigt das diesjährige Finale der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" – um noch vor der am Freitag beginnenden Fußball-Europameisterschaft fertig zu sein, musste ProSieben noch eine Episode einschieben – und zeigte das Halbfinale am Dienstagabend. Damit erreichte der Sender die höchste Quote nach dem Live-Sport im Ersten, musste sich aber dennoch mit niedrigeren Werten als durchschnittlich zufrieden geben. Gemessen wurden bei den Umworbenen 13,6 Prozent – das sind knapp fünf Punkte weniger als am Donnerstag vergangener Woche. Die Reichweite lag mit 1,21 Millionen linear sogar so niedrig wie nie – 0,34 Millionen weniger als am vergangenen Donnerstag schauten zu.

Tagsüber bereitete ProSieben vor allem die Sitcom-Strecke am Mittag Probleme. "How I Met Your Mother" fiel hier mitunter auf weniger als zwei Prozent Marktanteil. In Sat.1 holten "Auf Streife – Die Spezialisten"-Wiederholungen nach 13 Uhr schöne Werte, möglich waren hier über neun Prozent bei den Werberelevanten. Mit je weniger als vier Prozent hatten dann die Kochshows "Das Schnäppchen-Menü" und "Drei Teller für Lafer" reichlich Luft nach oben. Auch "Notruf" und "Die Landarztpraxis" können mit 4,9 und 3,4 Prozent bei den Jüngeren nicht zufrieden sein.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;