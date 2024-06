am 15.06.2024 - 09:06 Uhr

Die ARD hat kürzlich ihre beiden Telenovelas, also "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe", langfristig verlängert – ab 2025 werden allerdings nur noch halb so lange Folgen hergestellt. Heißt: Im Laufe des Jahres 2025 wird einer der beiden Sendeplätze frei. In den vergangenen Wochen hat die ARD bereits ein neues Nachmittagsmagazin namens "Leben. Live! Mein ARD Nachmittag" getestet. Es war nicht der erste Versuch nachmittags ein Programm abseits der Fiction zu etablieren, aber es war der erfolgloseste. 4,3 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren holte das Format insgesamt, 2,1 Prozent bei den Jüngeren. "Team Hirschhausen" kam einst noch auf etwa fünf Prozent, "Leichter leben" und "Die Haustierprofis" sogar auf über sechs Prozent. Bei den Jüngeren hatte der neue ARD-Nachmittag zwischen 15 und 16:15 Uhr mit nur rund zwei Prozent im Schnitt gar keine Chance.

Dafür haben die Menschen zuletzt wohl Stück für Stück mitbekommen, dass schon ab kurz nach 17 Uhr eine Folge des Ratespiels "Gefragt – gejagt" zu sehen ist. Am Freitag kam die Sendung auf dem früheren Slot bereits auf gute 14 Prozent Marktanteil und 1,5 Millionen Zusehende. Bei den Jüngeren wurden 7,1 Prozent gemessen. Regulär um 18 Uhr holte die von Alexander Bommes moderierte Show 2,4 Millionen zusehende Personen im Schnitt und starke 18,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 9,8 Prozent sehr gut.

