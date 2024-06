Welch große Erfolgsgeschichte die Donnerstagskrimis im Ersten sind, lässt sich vielleicht besonders an Tagen wie diesen ablesen: Obwohl die Konkurrenz durch die Fußball-Übertragung im ZDF drückend war und die ARD nur eine Wiederholung ins Rennen schickte, erreichte der "Bozen-Krimi: Weichende Erben" zwischen 20:19 Uhr und 21:48 Uhr im Schnitt 5,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag bei sehr guten 20,0 Prozent beim Gesamtpublikum.

Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 4,0 Prozent zwar ungleich niedriger aus - doch selbst das reichte noch, um das Feld der Fußball-Verfolger um 20:15 Uhr gleichauf mit dem Film "Skyscraper" bei Vox anzuführen, der ebenfalls im Schnitt 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige und einen Marktanteil von 4,0 Prozent erzielte. Die Gesamt-Reichweite belief sich hier auf 0,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Am späteren Abend kam Vox mit dem Film "Hitman - Jeder stirbt alleine" dann nicht über 2,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Für die anderen größeren Privatsender sah es noch düsterer aus. RTL ging um 20:15 Uhr zunächst mit seinem "EM-Studio" sang- und klanglos unter und erreichte nur rund eine halbe Million Menschen, bei den 14- bis 49-Jährigen landete mit 2,3 Prozent Marktanteil noch hinter "Law & Order: Special Victims Unit" auf Nitro. Das wurde im Anschluss durch "Prominent getrennt" aber noch locker unterboten: Das Format erreichte den Abend über nur zwischen 270.000 und 310.000 Menschen. Der Marktanteil bei den 14- bi 49-Jährigen lag ab 21 Uhr bei 1,6 Prozent, ab 22:30 Uhr bei 1,3 Prozent. Erst nach 23 Uhr ging's dann zumindest auf 3,8 Prozent nach oben.

Sat.1 erreichte mit "111 saukomischen Viechern" ab 20:15 Uhr einen Marktanteil von 2,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe, hatte mit 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aber immerhin eine höhere Gesamtreichweite als RTL. "111 verrückte Verwandte" mussten sich am späteren Abend dann mit 1,9 Prozent beim jungen Publikum zufrieden geben. ProSieben kam mit "Darüber staunt die Welt - Crazy Kids" ab 20:15 Uhr nicht über 1,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, Kabel Eins lag mit einer alten Folge von "Achtung Abzocke" bei 2,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe, RTLzwei mit "Hartes Deutschland" bei 2,5 Prozent.

Die in der Altersgruppe 14-49 meistgesehene Sendung nach 20:15 Uhr außerhalb des ZDF lief dann übrigens erst um 23:51 Uhr und hieß "Extra 3". Die Satire-Sendung erreichte mit 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen trotz der späteren Sendezeit fast so viele Jüngere wie auch in den letzten Wochen, was für einen sehr guten Marktanteil von 11,2 Prozent reichte. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,13 Millionen allerdings deutlich niedriger aus als sonst, hier betrug der Marktanteil 13,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;