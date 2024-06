am 27.06.2024 - 08:39 Uhr

Insgesamt nur zwölf Spiele der laufenden Fußball-Europameisterschaft sind bei RTL zu sehen, am Mittwoch hat der Privatsender gleich zwei Begegnungen übertragen. Und beide Begegnungen bescherten RTL hervorragende Quoten: Das Vorabendspiel zwischen Ukraine und Belgien erreichte in Summe zwar weniger als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe lag der Marktanteil trotzdem bei mehr als 20 Prozent und auch beim Gesamtpublikum wurde der Senderschnitt um Längen übertroffen.

Zwischen 20 und 21 Uhr kamen RTL dann einige Zuschauer abhanden, pünktlich zum Anpfiff des Matches zwischen Georgien und Portugal um 21 Uhr stiegen die Reichweiten dann aber wieder. So wurde diese Begegnung in Halbzeit eins von 2,97 Millionen Menschen gesehen, während den zweiten 45 Minuten waren es 3,39 Millionen. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren damit 19,8 und 23,3 Prozent Marktanteil drin. Und auch die einstündige Nachberichterstattung hielt sich noch bei sehr guten 13,2 Prozent.

Für RTL sind das für sich genommen hervorragende Werte gewesen. Die beiden Parallelspiele, die jeweils im Ersten zu sehen waren, liefen aber teils noch deutlich besser. So sahen dort 3,83 Millionen Menschen das Match zwischen der Slowakei und Rumänien am Vorabend, beim jungen Publikum entsprach das 26,4 Prozent und auch insgesamt wurden mehr als 20 Prozent Marktanteil gemessen. Als am Abend Tschechien auf die Türkei traf, wollten das sogar 7,83 Millionen Menschen sehen. Das ließ den Gesamt-Marktanteil auf 33,5 Prozent steigen, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 38,1 Prozent drin.

Die rund 20-minütige Nachberichterstattung im Ersten erreichte noch fast fünf Millionen Menschen sowie mehr als 30 Prozent Marktanteil in beiden wichtigen Zuschauergruppen. Das "Kneipenquiz" kam später noch auf 15,2 bei allen und 14,6 Prozent bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Gesamtreichweite hier lag bei 1,34 Millionen.

Am Ende des Tages konnten sich sowohl Das Erste als auch RTL über hervorragende Quoten freuen. Das Erste erreichte mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 19,8 Prozent Platz eins in den Quotencharts, das ZDF (13,6 Prozent) und RTL (10,5 Prozent) landeten dahinter. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren kam RTL auf noch deutlich bessere 15,9 Prozent und musste sich nur dem Ersten (23,1 Prozent) geschlagen geben.

Wie immer bei dieser EM gilt: Fußball-Fans, die die Spiele bei MagentaTV oder via Public Viewing gesehen haben, sind in den hier genannten Zahlen nicht mit eingerechnet. Die tatsächlichen Reichweiten der Spiele dürften teils also noch deutlich höher liegen.

