am 27.06.2024 - 09:03 Uhr

Seit rund zwei Wochen dominiert die Fußball-EM die Quotencharts. Dass aber auch gegen die Spiele gute Quoten drin sein können, haben am Mittwoch unter anderem RTLzwei und Sat.1 unter Beweis gestellt. RTLzwei schickte altes "Teenie-Mütter"-Material in neuer Zusammenstellung auf Sendung und hatte damit großen Erfolg. 590.000 Menschen sahen zur besten Sendezeit zu, 280.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5,6 Prozent.

Die "Teenie-Mütter" hatten natürlich das Glück, dass sie durch die Sendedauer von nur einer Stunde lediglich hintenraus gegen die beiden EM-Abendspiele ankämpfen mussten. Dennoch ist die Leistung beachtlich - RTLzwei war damit fernab der EM-Sender der erfolgreichste Sender beim jungen Publikum. Zwei Ausgaben von "Die Babystation" lagen später noch bei 3,2 und 1,9 Prozent.

Ziemlich dürftig verlief der Abend für ProSieben, das eine alte "Schlag den Star"-Ausgabe auf Sendung schickte. Die dauerte bis 00:40 Uhr und versammelte lediglich 440.000 Menschen vor den TV-Geräten, in der klassischen Zielgruppe standen 3,9 Prozent Marktanteil auf dem Konto des Senders. Bei Vox kamen drei "Bones"-Folgen ebenfalls auf weniger als 4 Prozent, erst die letzte Episode des Abends kletterte auf 6,1 Prozent.

Sat.1 blieb in der Primetime ebenfalls bei weniger als 4 Prozent Marktanteil hängen, "111 umwerfende Urlaubsmomente" verzeichnete aber immerhin eine Reichweite in Höhe von 740.000. Von der EM beim Gesamtpublikum unbeeindruckt zeigte sich derweil am Vorabend die "Landarztpraxis", die es auf 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer brachte - das ist ein neuer Bestwert für die laufende zweite Staffel. Profitiert hat die Serie von der Tatsache, dass bei RTL aufgrund der EM-Übertragung die Soaps gefehlt haben. Der Zielgruppen-Marktanteil der "Landarztpraxis" fiel angesichts von 3,8 Prozent dennoch dürftig aus.

Völlig unbeeindruckt von der EM präsentierte sich derweil das ZDF: Mit einem alten "Sarah Kohr"-Krimi unterhielt man in der Primetime 3,72 Millionen Menschen und landete damit noch vor den EM-Übertragungen von RTL. 15,7 Prozent Marktanteil waren die Folge. Und auch "SOKO Wismar" holte ab 18 Uhr starke 15,4 Prozent bei 2,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Lediglich "besseresser" am Vorabend war mit 8,8 Prozent recht schwach unterwegs.

