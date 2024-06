am 29.06.2024 - 08:56 Uhr

Ein "heute show"-Spezial zur Fußball-EM ist am Freitag die meistgesehene Sendung beim jungen Publikum nach 20:15 Uhr gewesen. 520.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die Sendung mit Fabian Köster und Lutz van der Horst an, der Marktanteil lag damit ab 22:30 Uhr bei starken 15,2 Prozent. Insgesamt sahen 2,31 Millionen Menschen zu. Das half auch dem "ZDF Comedy Sommer", der es im Anschluss auf 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,6 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum brachte - nach knapp der Hälfte vor sieben Tagen.

Und auch in der Primetime wusste das ZDF zu überzeugen, da aber mit einem gänzlich anderen Programm. "Die Chefin" war angesichts einer Reichweite in Höhe von 4,58 Millionen das meistgesehene Programm des Tages. Das entsprach 23,7 Prozent Marktanteil. "Letzt Spur Berlin" kam später noch auf 4,11 Millionen und 20,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die Serien auf 7,8 und 6,8 Prozent.

Das ZDF hat den fußballfreien Abend damit perfekt ausgenutzt und lag auch am späten Abend meilenweit vor allen Privatsendern. Das Erste musste derweil kleinere Brötchen backen: Mit der Komödie "Das Kindermädchen: Mission Italien" erreichte man nur 2,46 Millionen Menschen, was aber immerhin noch zu 12,6 Prozent Marktanteil reichte. Bei den Jüngeren wurden gute 9,1 Prozent gemessen. Die "Tagesthemen" steigerten sich im Anschluss bei den 14- bis 49-Jährigen sogar kurzzeitig auf 11,2 Prozent, das Konzert der Berliner Philharmoniker in der Waldbühne ließ das Interesse dann aber rapide sinken. Nur noch 830.000 Menschen sahen zu. Das führte zu 5,7 bei allen und 2,5 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Auch in der Daytime war das ZDF übrigens nicht zu schlagen: "Bares für Rares" erreichte mit 2,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen Marktanteil in Höhe von 27,9 Prozent und lag damit rund fünf Prozentpunkte über dem aktuellen Jahresschnitt. Auch fast alles andere lief richtig gut, sodass der Tagesmarktanteil mit 15,9 Prozent mal wieder sehr hoch ausfiel. Das Erste kam auf Platz zwei auf nur 9,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;