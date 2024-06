Seit dem Comeback von "Stars in der Manege" hat Sat.1 die von Jörg Pilawa moderierte Show immer nur im Winter gezeigt. Am vergangenen Freitag zeigte man nun erstmals eine Ausgabe im Sommer - und das hat erwartungsgemäß viel Reichweite gekostet. So lag diese angesichts von 980.000 erstmals überhaupt unter der 1-Million-Marke. Und auch die 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sind ein neuer Tiefstwert.

Weil aber auch insgesamt die TV-Nutzung im Sommer niedriger ist als im Winter, fiel der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch recht gut aus. So wurden 7,3 Prozent Marktanteil gemessen. Das ist mehr als der aktuelle Sat.1-Schnitt, gleichzeitig aber auch weniger als ein Großteil früherer "Stars in der Manege"-Ausgaben erzielte. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden am Freitag nur 5,6 Prozent gemessen.

Damit lief es für Sat.1 aber besser als für RTL, wo eine alte Ausgabe der "Ultimativen Chartshow" ab 21 Uhr nur auf 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam, 200.000 davon zwischen 14 und 49. Diese Sendung dauerte allerdings auch bis Mitternacht und kam so auf 7,4 Prozent Marktanteil. Nicht geholfen haben dürfte zudem, dass RTL zwischen 20:15 und 21 Uhr einmal mehr auf sein "EM-Studio" setzte. Das blieb aber erneut nur bei 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen. Das dürfte der "Chartshow" ziemlich sicher den Abend erschwert haben, entscheiden sich doch eben viele Personen direkt um 20:15 Uhr für ein Programm.

Zufrieden sein kann man derweil bei ProSieben: Mit dem Film "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" war man der mit Abstand erfolgreichste Privatsender in der Primetime. 350.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen in der klassischen Zielgruppe 10,4 Prozent Marktanteil, die Gesamtreichweite betrug 860.000. "Sully" lag später noch bei 8,1 Prozent. Auch bei RTLzwei lief es abends rund - und der Sender brachte auch ein echtes Kunststück zusammen. Sowohl "Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr" als auch "A Quiet Place 2" und "Elektra" landeten allesamt bei 5,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;