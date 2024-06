am 29.06.2024 - 09:34 Uhr

Welche Kandidaten werden Demokraten und Republikaner in wenigen Monaten ins Rennen um die US-Präsidentschaft schicken? Nach dem ersten Aufeinandertreffen von Joe Biden und Donald Trump im Fernsehen scheint eine Antwort auf diese Frage alles andere als sicher. Als "Desaster" wurde der Auftritt von Amtsinhaber Biden oft beschrieben - inzwischen sind die Rufe nach seiner Ablösung unüberhörbar. Ob es dazu wirklich kommt, ist unklar. Fest steht nur: Das TV-Duell hat ordentlich Schwung in die Debatte gebracht.

Auch in Deutschland war das TV-Duell zwischen dem aktuellen und dem ehemaligen US-Präsidenten gefragt. Mit dem ZDF, Phoenix, Welt und ntv gab es gleich vier Sender, die das Aufeinandertreffen übertrugen. Die höchste Gesamtreichweite hatte das ZDF, wobei das gar nicht so deutlich war wie man das vielleicht hätte annehmen können. Zwischen 3 und 4:45 Uhr sahen im Schnitt rund 100.000 Menschen zu. Das ZDF hat die Übertragung in mehrere Teile gegliedert: Anfangs sahen noch 120.000 Personen zu, später waren es nur noch 80.000. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei etwa 5 Prozent und bei den 14- bis 49-Jährigen bei weniger als 2 Prozent.

Die Privatsender hatten zwar insgesamt weniger Zuschauerinnen und Zuschauer, trumpften dafür aber beim jungen Publikum auf. Allen voran Welt, das während den ersten 50 Minuten der Debatte 9,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe verzeichnete. Während der letzten halben Stunde waren es noch 3,3 Prozent. Insgesamt schalteten zunächst 50.000 Menschen ein, später waren nur noch 20.000 mit dabei. ntv verzeichnete 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit mehr als der direkte Konkurrent aus Berlin. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die gesamte Übertragung beim Sender ebenfalls starke 5,0 Prozent.

Im Vergleich dazu fiel die Übertragung bei Phoenix etwas ab: Beim öffentlich-rechtlichen Kanal waren lediglich 30.000 Menschen über die gesamte Dauer von mehr als eineinhalb Stunden dabei, das entsprach 1,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen verzeichnete Phoenix 1,2 Prozent.

