Seit dem 7. Juni hatte Discovery+ die Dokumentation "Spacey Unmasked" in seinem Angebot – in zwei Folgen sollte darin nach eigenen Angaben ein forensischer Blick auf einen der angesehensten Schauspieler der Welt geworfen werden, der zuletzt u.a. wegen Groomings "in Ungnade" gefallen sei. TLC nahm nun die deutsche Free-TV-Premiere vor, wollte damit vielleicht aber nicht allzu viele Personen erreichen. Gesendet wurde diese nämlich in direkter Konkurrenz zum EM-Achtelfinale des DFB-Teams. Die erste Folge lief also am Samstag ab 20:15 Uhr und erreichte linear entsprechend auch nur etwa 30.000 Personen. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren Quoten gar nicht messbar.

Die um 21:25 Uhr gestartete zweite Folge fiel dann auch insgesamt auf 0,00 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen verharrten die Quoten im nicht messbaren Bereich. TLC an sich hatte den Samstag mit 0,8 Prozent Tagesmarktanteil abgeschlossen, die dafür nötigen Ergebnisse aber abseits der Primetime eingefahren.

Mit den erzielten 0,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe lag TLC somit gleichauf mit DMAX, Nitro und ntv – und zudem ein Zehntel hinter Sat.1 Gold und Super RTL. Der Disney Channel schloss den Samstag bei den 14- bis 49-Jährigen mit besseren 1,1 Prozent ab. Auch DMAX hatte am Samstagabend übrigens teils auf neues Programm gesetzt. Der um 20:15 Uhr gesendete "Platzwart" kam dabei auf 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Somit landete man klar vor ProSieben Maxx, wo zur besten Sendezeit ein Doppelpack der "WWE Legends" nu auf 0,3 und 0,1 Prozent kam. Auch das um 22 Uhr gestartete "SmackDown" tat sich angesichts der Fußball-Konkurrenz schwer und landete bei 0,3 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;