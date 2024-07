Im Ranking der endgültig gewichteten Quoten dominiert auch weiterhin die Fußball-Europameisterschaft: In der ersten vollen Woche des Turniers zwischen dem 17. und 23. Juni waren es vor allem die deutschen Gruppenspiele gegen Ungarn und die Schweiz, die herausstachen. Mit zusätzlich 940.000 und 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern waren sie mit Abstand die am häufigsten, zeitversetzt genutzten Übertragungen. An die +1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer des Auftaktspiels kamen die beiden Begegnungen zwar nicht heran, das Spiel gegen die Schweiz steht damit nun aber bei fast 26,5 Millionen Zuschauern. Das Spiel war bislang schon das meistgesehen der EM - und hat seine Reichweite nun also noch deutlich ausgebaut.

Dass die endgültige Gewichtung der Fußball-Spiele nach wie vor so hoch ist, ist wohl auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass seit diesem Jahr nun auch die Livestream-Nutzung in den Mediatheken in die endgültig gewichteten Quoten mit eingerechnet wird. An den Marktanteilen der Deutschland-Spiele hat sich trotz der deutlichen Reichweiten-Aufschläge übrigens nur wenig geändert.

Aber auch andere Spielen profitierten teils noch extrem durch die zeitversetzte Nutzung. Frankreich sogar gleich doppelt: Die Spiele unserer Nachbarn gegen Österreich und die Niederlande legten jeweils um fast eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Dadurch dominierte übrigens Das Erste sehr deutlich das Ranking. Nur das ZDF schaffte es mit dem Spiel zwischen Spanien und Italien in die Liste der Sendungen, die nachträglich noch am stärksten zulegen konnten.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Fußball-EM Männer: Deutschland - Ungarn 19.06.

17:59 24,84

(+0,94) 77,1%

(+0,4%p.) 8,89

(+0,54) 86,7%

(+0,1%p.) Fußball-EM Männer: Schweiz - Deutschland 23.06.

21:00 26,45

(+0,89) 73,3%

(-0,1%p.) 10,42

(+0,54) 84,4%

(0,0%p.) Tagesthemen 23.06.

21:50 23,67

(+0,68) 67,0%

(+0,1%p.) 9,51

(+0,44) 79,5%

(+0,3%p.) Fußball-EM Männer: Österreich - Frankreich 17.06.

21:00 12,67

(+0,48) 46,9%

(+0,3%p.) 4,42

(+0,26) 61,0%

(+0,7%p.) Fußball-EM Männer: Niederlande - Frankreich 21.06.

21:01 12,74

(+0,47) 48,3%

(+0,2%p.) 4,36

(+0,27) 62,6%

(+0,2%p.) Fußball-EM Männer: Portugal - Tschechien 18.06.

21:00 11,84

(+0,44) 45,8%

(+0,7%p.) 4,34

(+0,28) 63,5%

(+1,5%p.) Tagesthemen 21.06.

21:50 11,84

(+0,39) 45,3%

(+0,3%p.) 3,84

(+0,21) 57,0%

(+0,6%p.) Tagesthemen 17.06.

21:48 11,38

(+0,39) 41,5%

(+0,4%p.) 3,96

(+0,21) 54,2%

(+1,1%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2024: Spanien-Italien 20.06.

21:00 13,43

(+0,38) 50,9%

(0,0%p.) 4,75

(+0,23) 65,2%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.06.-23.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 17:45 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Fernab des Fußballs profitierte die "Landarztpraxis" von der zeitversetzten Nutzung. Also die Sat.1-Serie, die sich in den vergangenen Tagen immer dann recht stark präsentierte, wenn bei RTL aufgrund der EM die Soaps fehlten. In der Woche vom 17. bis zum 23. Juni erreichten gleich drei Folgen einen Marktanteils-Aufschlag von mehr als 1 Prozentpunkt. Die zwei anderen Episoden erreichten +0,6 und +0,7 Prozentpunkte. Das änderte zwar nichts mehr daran, dass die Marktanteile sehr deutlich unter dem Senderschnitt blieben, angesichts der Konkurrenzlage war das aber auch nicht anders zu erwarten.

Überhaupt nicht von der zeitversetzten Nutzung profitiert übrigens das "RTL EM-Studio", das sich damit auch nach der endgültigen Gewichtung der Quoten als linearer TV-Flop erweist. In der genannten Woche war maximal ein Aufschlag von 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern drin. Auch die Marktanteile bewegten sich nicht nach oben - im Gegenteil. Am 18. Juni, als die Sendung spürbar vom Vorabend-Match zwischen der Türkei und Georgien profitierte und zunächst 15,0 Prozent erreichte, ging es nachträglich um 0,5 Prozentpunkte auf 14,5 Prozent nach unten. Es ist trotzdem die mit Abstand erfolgreichste Ausgabe der RTL-Sendung.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Tagesthemen 18.06.

21:49 11,10

(+0,35) 42,6%

(+0,7%p.) 4,00

(+0,23) 58,6%

(+1,9%p.) Bluey 18.06.

17:47 0,11

(+0,04) 0,9%

(+0,4%p.) 0,04

(+0,04) 1,9%

(+1,8%p.) The Rookie 20.06.

20:56 0,44

(+0,18) 1,6%

(+0,6%p.) 0,21

(+0,13) 2,9%

(+1,7%p.) Die Landarztpraxis 17.06.

18:59 0,82

(+0,13) 3,8%

(+0,5%p.) 0,15

(+0,08) 3,4%

(+1,7%p.) Fußball-EM Männer: Portugal - Tschechien 18.06.

21:00 11,84

(+0,44) 45,8%

(+0,7%p.) 4,34

(+0,28) 63,5%

(+1,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 20.06.

19:38 1,74

(+0,16) 7,3%

(+0,5%p.) 0,50

(+0,09) 8,9%

(+1,3%p.) Die Landarztpraxis 21.06.

18:59 0,82

(+0,11) 3,8%

(+0,4%p.) 0,14

(+0,07) 2,9%

(+1,3%p.) Die Landarztpraxis 20.06.

18:58 0,72

(+0,09) 3,4%

(+0,3%p.) 0,11

(+0,06) 2,3%

(+1,2%p.) Tagesthemen 17.06.

21:48 11,38

(+0,39) 41,5%

(+0,4%p.) 3,96

(+0,21) 54,2%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.06.-23.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 17:45 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;