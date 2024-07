Die Bilder des weinenden Cristiano Ronaldo gingen am Montagabend um die Welt. Der Superstar der Portugiesen hatte gerade einen Elfmeter verschossen und da brach es aus ihm heraus. Dass der Stürmer später doch noch jubeln konnte, lag daran, dass sich sein Team im Elfmeterschießen gegen Slowenien durchsetzte. Dadurch wurde es am Ende nochmal richtig spannend, insgesamt verzeichnete Das Erste mit der Partie 12,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das waren zwar deutlich weniger als die mehr als 14 Millionen, die die Spanier einen Tag zuvor angelockt hatten, beim Sender konnte man sich aber trotzdem über herausragende 48,9 Prozent Marktanteil freuen. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lief es mit 64,5 Prozent sogar noch deutlich besser. In der Halbzeitpause informierten auch die "Tagesthemen" noch mehr als 11 Millionen Menschen und erzielten so Spitzen-Marktanteile.

Und auch die Vorabend-Partie zwischen Frankreich und Belgien war lange spannend und wurde letztlich durch ein Eigentor entschieden. Das ZDF erreichte mit der Übertragung 10,34 Millionen Personen. Die Marktanteile ähnelten denen des Abend-Spiels: 48,8 wurden beim Gesamtpublikum gemessen, 61,5 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

Schon mit der 40-minütigen Vorberichterstattung erzielte das ZDF glänzende Werte, wenngleich die Reichweite unter der von den "Rosenheim-Cops" lag. Zufrieden sein kann man in jedem Fall. Im Ersten begann das "EM-Kneipenquiz" aufgrund von Verlängerung und Elfmeterschießen erst nach Mitternacht. Dennoch kam die einstündige Sendung im Schnitt auf 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entsprach 23 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum waren es sogar noch 27,6 Prozent.

Durch die EM-Übertragungen getrieben waren die beiden öffentlich-rechtlichen Sender am Montag natürlich mit Abstand am stärksten unterwegs. Das Erste erzielte Tagesmarktanteile in Höhe von 23,9 (gesamt) und 31,2 (14-49) Prozent. Das ZDF kam dahinter auf ebenfalls starke 21,5 und 17,0 Prozent. Nicht in den EM-Zahlen mit eingerechnet sind wie immer die Personen, die die Übertragungen bei MagentaTV oder via Public Viewing gesehen haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;