am 03.07.2024 - 09:45 Uhr

Jetzt sind die Viertelfinals der Fußball-EM komplett, am Dienstag setzten sich jeweils die Niederlande und die Türkei in ihren K.O.-Spielen durch. Die Niederländer waren ab 18 Uhr im Ersten zu sehen und erreichten mit dem Match gegen Rumänien im Schnitt 9,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marke von 10 Millionen, die das ZDF zuletzt mit seinen beiden 18-Uhr-Spielen übersprang, verfehlte die Begegnung damit recht deutlich.

Zufrieden sein kann man beim Sender aber natürlich trotzdem: Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 43,7 Prozent und in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen wurden 54,3 Prozent gemessen. Schon die Vorberichterstattung kam auf 25,4 und 33,0 Prozent. Die Übertragung der vierten Etappe der Tour de France bescherte dem Ersten nachmittags ebenfalls zweistellige Marktanteile in beiden wichtigen Zuschauergruppen.

Am Abend dann stand das Spiel zwischen der Türkei und Österreich an, das bis zum Ende äußerst spannend war. Die Partie war allerdings nur bei MagentaTV zu sehen - und dort kämpfte man mit einem großen Ansturm der Fußball-Fans. Weil es deshalb zu technischen Problemen kam, machte die Telekom das Spiel kurzerhand via Youtube verfügbar, wo sich im Livestream gegen Ende 500.000 Menschen tummelten.

Wie viele Menschen den Sieg der Türkei tatsächlich gesehen haben, ist unklar. Von MagentaTV gibt’s wie gewohnt keine Zahlen, die vergleichbar sind mit denen der klassischen TV-Sender. Dass die Übertragung ein Erfolg gewesen sein muss, zeigen aber nicht nur die hohen Abrufzahlen des Youtube-Livestreams, sondern auch die vergleichsweise verhaltenen Reichweiten der klassischen Sender.

Das Erste verzeichnete mit der "Tagesschau" ab 20:30 Uhr zwar noch 5,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, angesichts des Vorlaufs lässt sich aber erahnen, dass sich viele Fußball-Fans wohl schon in Richtung 21-Uhr-Spiel umorientierten. "Steirergeld" lag im Anschluss noch bei 3,24 Millionen Personen, damit holte Das Erste gute 13,7 Prozent Marktanteil. Im ZDF kam das "Traumschiff" zur gleichen Zeit auf 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 16,2 Prozent. "Kreuzfahrt ins Glück" lag im Anschluss leicht unter der 3-Millionen-Marke.

Das Erste und das ZDF erzielten bis in den späten Abend zufriedenstellende Marktanteile, die Reichweiten lassen aber darauf schließen, dass MagentaTV ebenfalls viele Menschen mit der exklusiven Übertragung angezogen hat. Fußball ist in diesen Tagen einfach extrem gefragt. Auch Markus Lanz talkte am Dienstag zur EM - und holte damit 13,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;