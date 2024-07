Mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 17,1 (gesamt) und 11,8 Prozent (14-49) ist das ZDF am Mittwoch das Maß aller Dinge gewesen. Und wer es nicht mitbekommen haben sollte: Am Mittwoch ist kein EM-Spiel zu sehen gewesen, diese Werte hat der Sender aus eigener Kraft ohne die Fußball-Unterstützung geschafft. Ganz vorne mit dabei war "Aktenzeichen XY… ungelöst", an dem es kein Vorbeikommen gab. Mit 5,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war es die reichweitenstärkste Sendung des Tages, der Marktanteil lag bei 24,1 Prozent - Bestwert seit elf Jahren.

Noch besser lief es für Rudi Cerne beim jungen Publikum: 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kamen nämlich aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen, das entsprach 25,9 Prozent Marktanteil. Dieser Wert ist gleichzeitig auch ein Rekord für die Sendung, nie erzielte "XY" einen höheren Marktanteil. Den letzten, erst Februar aufgestellten Bestwert, konnte das ZDF um mehr als 4 Prozentpunkte nach oben schrauben.

Gleichzeitig sorgte Rudi Cerne auch bei den nachfolgenden Sendungen für gute Quoten. Sowohl das "heute journal", als auch das "Auslandsjournal", "Die Spur" und "Markus Lanz" erreichten einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum. So ist dann auch der vergleichsweise hohe Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu erklären. Am Vorabend meldete sich zudem "Duell der Gartenprofis - Mein grünes Paradies" mit einem Bestwert zurück: 2,26 Millionen Menschen schalteten ein, damit waren es erstmals mehr als 2 Millionen. Mit 11,2 Prozent war der Marktanteil beim Gesamtpublikum trotzdem noch etwas ausbaufähig.

Das Erste schickte zur besten Sendezeit die Wiederholung des Improfilms "Altersglühen - Speed Dating für Senioren" auf Sendung, damit erreichte man 2,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 10,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum wurden lediglich 5,4 Prozent gemessen. Danach folgte ein kleines Auf und Ab. "Plusminus" und "Weltspiegel Extra" erreichten insgesamt nur einstellige Marktanteile, "Tagesthemen" und "Maischberger" holten mehr als 10 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;