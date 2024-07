am 04.07.2024 - 09:35 Uhr

© DMAX

Bereits die erste Ausgabe der DMAX-"Schatzsucher" war mit 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein schöner Erfolg. Die Gesamtreichweiten der beiden Folgen lagen bei 380.000 und später 490.000. Später erzielte man mit der "Schlangenfängerin" noch 2,9 Prozent Marktanteil. Das alles sorgte dafür, dass DMAX am Mittwoch einen recht guten Tagesmarktanteil in Höhe von 2,0 Prozent erzielte.

© kabel eins Doku

Stark war auch Nitro unterwegs: Zur besten Sendezeit schickte man zunächst den Film "Spider-Man 3" auf Sendung. Den sahen 230.000 Menschen, der Marktanteil lag bei 2,2 Prozent. Das ist ein solider, aber kein überragender Erfolg - den landete man dafür aber später. "Ride Along" gelang es trotz der späten Sendezeit, die durchschnittliche Reichweite auf 240.000 zu steigern, das ließ auch den Marktanteil auf 5,3 Prozent anschwellen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;