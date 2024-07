Bevor wieder der EM-Ball rollt, war am Donnerstagabend noch einmal reguläres Programm angesagt - die Quoten fielen dennoch eher ungewöhnlich aus. So stellte "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" bei Kabel Eins völlig überraschend einen neuen Bestwert auf: Mit 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erreichte das Format in der Zielgruppe einen starken Marktanteil von 9,8 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche betrug das Plus mehr als drei Prozentpunkte. Davon profitierte auch das anschließende "K1 Magazin", das noch 7,5 Prozent Marktanteil verbuchte.

Noch erfolgreicher als Kabel Eins war um 20:15 Uhr nur Vox, wo der Spielfilm "Illuminati" sogar 10,6 Prozent Marktanteil erzielte. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,55 Millionen Menschen ein, die auch hier für sehr überzeugende 7,6 Prozent Marktanteil sorgten. Nicht minder gefragt war danach dann auch "Rambo II - Der Auftrag": Nach 23 Uhr hielt Vox noch immer 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte starke 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Über die gesamte Primetime hinweg war Vox damit Spitzenreiter beim jungen Publikum.

Sehr zufrieden kann man aber auch bei Sat.1 sein: Dort schrammte "Hast du Töne?" mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent in der Zielgruppe nur knapp am Bestwert der Vorwoche vorbei. Insgesamt schalteten diesmal 1,04 Milionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was die beste Reichweite seit dem Comeback der Show bedeutete. ProSieben sprach dagegen, wie schon in der Vorwoche, mit "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" wieder ein sehr junges Publikum an, konnte mit den beiden Folgen die Marktanteile in der Zielgruppe aber sogar leicht auf 8,3 und 8,4 Prozent steigern. 580.000 Menschen schalteten durchschnittlich ab 20:15 Uhr ein.

RTLzwei wiederum kam mit seiner Dokusoap "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" zur besten Sendezeit noch auf sehr ordentliche 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Und RTL? Dort tat sich das "EM-Studio" mit 5,9 Prozent sowie insgesamt 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern erneut schwer. Die beiden Folgen von "Prominent getrennt" kamen danach, eben sowie "RTL Direkt", sogar auf nicht einmal vier Prozent, sodass der Kölner Sender am spielfreien Donnerstagabend als Schlusslicht in der Primetime hervorging.

Trotz der abendlichen Schwäche reichte es unterm Strich aber trotzdem noch für die Marktführerschaft in der Zielgruppe - was RTL neben "GZSZ" nicht zuletzt seinen Magazinen im Tagesprogramm zu verdanken hat. So erreichte etwa "Punkt 12" starke 19,6 Prozent Marktanteil, "RTL aktuell" war mit 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sogar die meistgesehene Sendung des Tages vor der "Tagesschau" im Ersten und erzielte einen herausragenden Marktanteil von 24,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;