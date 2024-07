am 05.07.2024 - 09:11 Uhr

Mit starken Quoten hatte sich "Inas Nacht" in der vergangenen Woche auf dem Bildschirm zurückgemeldet. Als Bayerns Ministerpräsident - unter anderem singend - im Hamburger Schellfischposten auftrat, schalteten bei der Erstausstrahlung am späten Donnerstagabend im Schnitt 1,40 Millionen Menschen ein, so viele wie seit Jahren nicht. Weitere 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte die nur zwei Tage später ausgestrahlte Wiederholung.

Und auch mit der zweiten Folge der Staffel, in der Ina Müller nun Marianne Rosenberg und Bülent Ceylan begrüßte, waren nun wieder überzeugende Quoten fürs Erste drin: 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich am Donnerstag ab 23:39 Uhr für "Inas Nacht", sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum diesmal 13,8 Prozent betrug. Zuvor war schon auf "extra 3" Verlass, das zwar streikbedingt etwas abgespeckt daherkam, mit 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 13,1 Prozent Marktanteil aber dennoch überzeugte. Gleichzeitig war die Satire-Show auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,0 Prozent beliebt.

Um 20:15 Uhr war Das Erste zudem schon mit dem "Kroatien-Krimi" Spitzenreiter beim Gesamtpublikum: Trotz Wiederholung sicherte sich der ARD-Film mit 4,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 20,1 Prozent Marktanteil den ungefährdeten Tagessieg. "Die Bergretter" brachten es parallel dazu im ZDF auf 3,85 Millionen Personen. Bemerkenswert: Während "Panorama" im Ersten ab 21:45 Uhr auf 2,16 Millionen zurückfiel, konnte das "heute-journal" die ZDF-Reichweite sogar noch leicht steigern und kam mit 3,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf sehr gute 18,9 Prozent Marktanteil.

Gefragt war zudem die anschließende Talk-Strecke: So erreichte "Maybrit Illner" im Schnitt 2,60 Millionen Menschen sowie 15,6 Prozent Marktanteil, ehe "Markus Lanz" noch auf 1,41 Millionen und 14,6 Prozent kam. Das "heute-journal Update" hielt weit nach Mitternacht übrigens durchschnittlich 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;