Die höchsten Zielgruppen-Quoten seit dem WM-Finale vor zehn Jahren hat das Spiel zwischen Deutschland und Spanien am Freitag ab 18 Uhr eingefahren. Für die Konkurrenz war entsprechend kaum etwas zu holen. Vielerorts sicherten sich Sendungen die schlechtesten Quoten seit Langem oder überhaupt. Bei RTL etwa reichte es für "RTL Aktuell" nur zu 1,8 Prozent – ein Minusrekord.

1,2 und 2,0 Prozent Marktanteil sicherten sich nachfolgend die Dailys "Alles was zählt" und "GZSZ". In Sat.1 verfehlten "Notruf" und "Die Landarztpraxis" mit 0,2 und 0,6 Prozent die 1-Prozent-Marke verfehlt. Immerhin: Zur "Landarztpraxis" stiegen die Reichweiten deutlich an. Die Soap kam auf 0,57 Millionen und war somit gar nicht so weit von normalen Werten entfernt. Im ZDF schauten knapp eine Million Menschen "heute", "Bettys Diagnose" kam danach auf 0,54 Millionen.



ProSiebens "Galileo" landete nach 19 Uhr bei 0,2 Prozent, "Achtung Kontrolle" von Kabel Eins bei 0,4 Prozent. Auch "Berlin – Tag & Nacht" kam gegen das Fußballspiel nicht über 0,2 Prozent hinaus. "Das perfekte Dinner" bescherte Vox zwischen 19 und 20:15 Uhr im Schnitt 0,3 Prozent. Am Abend selbst dann traten die Primetime-Sendungen gegen ein weiteres Viertelfinale an. Sat.1 und RTL lagen zur besten Sendezeit in etwa gleichauf: 1,9 Prozent sicherte sich eine um 21 Uhr gestartete "Chartshow", zwei Prozent holte die erste "111"-Folge in Sat.1. Je 1,2 Prozent Marktanteil verbuchten derweil das Vox-Format "Wo die Liebe hinfällt" und der von ProSieben gezeigte Spielfilm "Catch Me". Besser geschlagen hat sich bei RTLzwei "Hitch – Der Date Doktor" mit 1,6 Prozent bei den Jüngeren.

