Es war schon eine kleine Überraschung, als Sat.1 vor einiger Zeit ankündigte, demnächst "Murmel Mania" zeigen zu wollen. Also genau jene Show, die bis dahin bei RTL beheimatet war und dort auch ziemlich gut lief. Die kommenden Wochen werden nun spannend sein, der Auftakt der von Talpa und Cheerio produzierten und von Melissa Khalaj moderierten Murmel-Show ist aber erst einmal geglückt. 1,58 Millionen Menschen schalteten zum Staffelstart ein, kein anderer Privatsender erreichte in der Primetime eine höhere Reichweite.

Gut sah es für Sat.1 auch beim jungen Publikum aus: 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt und bescherten dem Sender in dieser wichtigen Altersklasse 10,6 Prozent Marktanteil. Es ist ein Wert, der weit über den Normalwerten von Sat.1 liegt. Zumindest zum Auftakt ist die Format-Übernahme nun also geglückt. Zur Wahrheit gehört freilich aber auch: Weniger Zuschauer als jetzt verzeichnete "Murmel Mania" noch nie, bei RTL lief es durchweg besser.

Weniger gut sah es für Sat.1 in der Daytime aus, wo sich die Kochshows mit Johann Lafer und Alexander Kumptner gewohnt schlecht verabschiedeten. Nur 3,2 und 3,7 Prozent waren für "Das Schnäppchen-Menü" und "Drei Teller für Lafer" drin. Es sind Quoten wie diese, weshalb die Sendungen nicht mehr fortgesetzt werden und nun vorzeitig ihren Sendeplatz räumen müssen. Zu Ende gehen sie samstags (DWDL.de berichtete). "Notruf" (8,6 Prozent) und "Landarztpraxis" (6,8 Prozent) liefen am Vorabend besser.

Doch noch einmal zurück in die Primetime, wo nur ein Sender erfolgreicher beim jungen Publikum als Sat.1 war: Schwestersender ProSieben. Mit dem Film "San Andreas" erreichte man 510.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Damit war es sogar der erfolgreichste Freitags-Blockbuster in diesem Jahr. Insgesamt sahen 1,33 Millionen Menschen zu. "The Tomorrow War" hielt sich später außerdem noch bei richtig guten 12,2 Prozent.

Kabel Eins setzte abends auf einen "Criminal Minds"-Marathon, der startete mit 2,8 und 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber sehr verhalten. Im weiteren Verlauf konnte Kabel Eins die Marktanteile aber nach nach immer weiter steigern, sodass schon die dritte Folge über dem Senderschnitt lag. Um Mitternacht waren dann sogar 10,7 Prozent drin, noch später erzielte die Serie 13,8 Prozent.

