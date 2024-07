Zwei TV-Köche, drei Gänge und 33 Juroren - das ist der Mix, mit dem "Wer kocht das Beste für die Gäste?" in Sat.1 beim Publikum punkten will. Zum Auftakt vor zwei Wochen ist das auch durchaus gelungen: 930.000 Menschen sahen zu und in der klassischen Zielgruppe wurden 8,4 Prozent Marktanteil gemessen. Ausgabe zwei hatte es am vergangenen Mittwoch allerdings deutlich schwerer, so lag die Reichweite bei nur noch 640.000.

Und auch beim jungen Publikum musste die von Jana Ina Zarrella moderierte Show Federn lassen: 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren entsprach in dieser Altersklasse schwachen 4,8 Prozent. "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" lag später bei nur noch 3,4 Prozent. An anderer Stelle lief es für Sat.1 ungleich besser: Das "Frühstücksfernsehen" brillierte mit 19,9 Prozent und auch für "Auf Streife" sah es danach lange richtig gut aus. Auch deshalb lag der Sat.1-Tagesmarktanteil bei immerhin 6,4 Prozent.

Besser als für Sat.1 lief es in der Primetime für RTL, wo eine alte Ausgabe von "Mario Barth deckt auf" erfolgreich lief und 12,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum generierte. 1,28 Millionen Menschen schalteten ein. "RTL Direkt" lag später sogar noch bei 14,7 Prozent in der Zielgruppe und "Stern TV" holte ebenfalls zufriedenstellende 12,3 Prozent.

ProSieben kommt am Mittwoch mit alten "TV Total"-Ausgaben derweil weiter eher schlecht als recht über die Runden. 610.000 Gesamtzuschauer entsprachen jetzt 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit lag man in beiden wichtigen Zuschauergruppen hinter Kabel Eins, das mit dem Film "Safe House" punktete. So versammelte der Sender im Schnitt 1,13 Millionen Menschen vor den TV-Geräten und erzielte starke 8,1 Prozent Marktanteil. Bei ProSieben stellte dafür "Galileo" am Vorabend einen Rekord auf, die erzielten 12,7 Prozent sind ein Jahres-Bestwert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;