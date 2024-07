am 19.07.2024 - 08:56 Uhr

Dem ZDF ist es am Donnerstag gelungen, immer wieder zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen zu erzielen. Unterm Strich erreichte der Sender damit einen guten Tagesmarktanteil von 7,8 Prozent und lag in dieser Altersgruppe auf dem vierten Platz - noch deutlich vor ProSieben, das nicht über schwache 6,5 Prozent hinauskam. Zu den ZDF-Erfolgen beim jungen Publikum gehörte dabei etwas überraschend das Service-Magazin "Volle Kanne", das am Vormittag mit dem Olympia-Sieger Jan Frodeno als Gast auf starke 12,1 Prozent Marktanteil kam.

Am Nachmittag wiederum konnte sich das ZDF auf "Bares für Rares" verlassen, das den Marktanteil gar auf 14,4 Prozent trieb, ehe auch die 19-Uhr-Ausgabe der "heute"-Nachrichten noch einmal mit 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen sehr guten Tag erwischte. Dazu kommt, dass der Sender am späten Abend ebenfalls aufdrehte - dank Markus Lanz, dessen Talkshow dem ZDF ab 23:15 Uhr mit einem Marktanteil von 14,2 Prozent sogar die Marktführerschaft bei den Jüngeren einbrachte. Mit 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren belegte "Markus Lanz" zudem einen beachtlichen neunten Platz im Tagesranking.

Insgesamt war der Talk mit 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ohnehin gefragt. Hier lag der Marktanteil sogar bei starken 18,7 Prozent, nachdem schon "Maybrit Illner" zuvor mit 2,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 16,3 Prozent Marktanteil überzeugte. Und auch zum Start in den Abend war das ZDF sehr stark: Mit einer Wiederholung der "Bergretter" kamen die Mainzer auf 3,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und lagen noch knapp vor dem "Barcelona-Krimi", der im Ersten von 3,10 Millionen gesehen wurde. Das anschließende "heute-journal" ging zudem an einem insgesamt reichweitenschwachen Sommerabend mit 3,52 Millionen Personen als meistgesehene Sendung des Tages hervor.

Das neue ARD-Comedyquiz "Faking Bad - Besser als die Wahrheit" mit Oliver Kalkofe verlor unterdessen in der zweiten Woche an Schwung. Nur noch 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren diesmal nach den "Tagesthemen" dabei, 350.000 weniger als beim Auftakt. Beim Gesamtpublikum reichte das nur für 6,0 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen waren sogar lediglich 4,7 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;