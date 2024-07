Schon vor acht Tagen machte ProSieben mit einem Freitags-Blockbuster, damals "San Andreas" von sich reden. Vorläufig gewichtet, sicherte sich der Streifen nämlich dreizehneinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und damit die beste Quote seit 2022. Nur etwas niedriger fielen nun an diesem Freitag die Film-Quoten aus. "Deadpool" bescherte dem Sender 12,3 Prozent und damit den zweithöchsten Marktanteil seit 2022. Drei der zurückliegenden vier Freitags-Filme haben ProSieben ab 20:15 Uhr zweistellige Werte beschert, einzig am 5. Juli gelang das nicht – an diesem Tag schied die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in einem bis etwa 20:45 Uhr dauernden Spiel aus der EM aus.

ProSieben jedenfalls kommt im laufenden Jahr mit den Filmen am Freitag um 20:15 Uhr im Schnitt auf um die 7,8 Prozent – performt also speziell jüngst deutlich besser als sonst. Auch RTLzwei feierte am Freitag einen schönen Film-Erfolg, allerdings eher zu späterer Stunde. Mit "Mit Hateful Eight", der nach halb elf auf im Schnitt 9,2 Prozent Marktanteil kam, zog der Sender dann auch in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Rund 420.000 Personen sahen im Schnitt zu.



Die Primetime eröffnet hatte bei RTLzwei indes "Ocean's Eleven" mit 4,5 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 0,55 Millionen Menschen schauten den Streifen. Vox bot am Freitag einen Mix aus Doku-Soap und Filmware an. Mit siebeneinhalb Prozent in der Zielgruppe erfolgreich unterwegs war "Wo die Liebe hinfällt", am späteren Abend sanken die Ergebnisse bei "Men in Black" dann auf noch 5,2 Prozent.

Für gute Werte beim Disney Channel sorgte indes ein Doppelpack: "Der König der Löwen" und "Eine zweite Chance" sicherten sich 2,4 und 2,2 Prozent. Bei Weitem nicht alle zur Primetime gezeigten Filme waren übrigens von Erfolg gekrönt. So hatte Tele5 mit dem US-Katastrophenfilm "Oceans Rising" seine lieben Probleme. Er kam bei den 14- bis 49-Jährigen nicht über schlechte 0,3 Prozent hinaus. Nur rund 150.000 Menschen schauten durchschnittlich zu.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;