Drei Ausgaben der "Geo-Show" sind im vergangenen Jahr zu sehen gewesen, mit am Ende nur noch 7,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe konnte man bei RTL aber nicht zufrieden sein. Daher entschied man sich, an einigen Stellschrauben zu drehen. Nun ist das Format unter dem Titel "Wunder unserer Erde - Das große Geo-Quiz" zurückgekehrt und siehe da: Die nach wie vor von Sonja Zietlow und Dirk Steffens präsentierte Sendung lief direkt besser - zumindest wenn man auf den Marktanteil blickt.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam die überarbeitete Sendung auf 12,6 Prozent Marktanteil, einen höheren Wert erzielte die Produktion von RTL Studios noch nie. Die Gesamtreichweite blieb mit 1,26 Millionen recht überschaubar, das dürfte aber auch nicht unwesentlich mit der Ausstrahlung im Hochsommer zusammenhängen. Bereits am kommenden Samstag wird die zweite Ausgabe mit neuem Konzept zu sehen sein, dann wird sich zeigen, ob der Aufschwung nachhaltig ist.

Am Samstag erzielten jedenfalls auch andere Sender in der Primetime gute Quoten - und die meisten davon setzten auf Spielfilme. So erreichten Vox und Sat.1 mit ihren Streifen "Ice Age 3" und "Secret Headquarters" ähnliche 7,7 und 7,5 Prozent Marktanteil, womit beide Sender wohl ziemlich gut leben werden können. Für beide ging es später aber teils deutlich bergab. RTLzwei kam mit "Ocean's Twelve" immerhin auf 6,0 Prozent, "Lying and Stealing" brach im Anschluss jedoch auf 2,5 Prozent ein.

Völlig untergegangen ist dagegen ProSieben. Dort setzte man zur besten Sendezeit auf die Wiederholung von "Die besten TV-Streiche by ProSieben" und erreichte damit in Summe nur 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das entsprach beim jungen Publikum einem Marktanteil in Höhe von nur 4,7 Prozent. Und weil man sich auch tagsüber meist schwer tat, blieb der Tagesmarktanteil bei sehr mauen 5,2 Prozent hängen. Sat.1 kam sogar nur auf 5,0 Prozent. Damit landeten beide noch hinter Vox, das 6,1 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;