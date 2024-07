Was hat die Eberhofer-Krimikomödie "Rehragout-Rendezvous" nicht alles ausgelöst. Der Streifen gehörte zu den erfolgreichsten Filmen des vergangenen Jahres, machte aber auch Schlagzeilen, weil die Autorin der Romanvorlage, Rita Falk, öffentlich gegen die Umsetzung schoss und sogar eine weitere Zusammenarbeit mit Constantin in Zweifel zog. Letztlich haben sich die Parteien aber wieder vertragen - und nun hat "Rehragout-Rendezvous" auch bei der TV-Premiere überzeugt.

4,77 Millionen Menschen sahen sich den Streifen an, den Das Erste am Montagabend zur besten Sendezeit im Rahmen seines Sommerkinos ausgestrahlt hat. Damit erreichte der Sender hervorragende 20,4 Prozent Marktanteil. Mindestens ebenso beeindruckend ist der Erfolg beim jungen Publikum: 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, der Marktanteil hier lag bei 18,5 Prozent. Beim jungen Publikum war der Film damit so erfolgreich wie keine andere Sendung am Montag.

Wegen eines kurzfristig um 20:15 Uhr eingeschobenen "Brennpunkts" zum Rückzug von Joe Biden aus dem US-Präsidentschaftsrennen verschob sich der Beginn von "Rehragout-Rendezvous" auf 20:30 Uhr. Die Sondersendung war angesichts von 4,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber ebenfalls erfolgreich. Hier wurden in beiden wichtigen Zuschauergruppen etwas mehr als 21 Prozent Marktanteil gemessen. Die "Tagesschau" verzeichnete zuvor eine Reichweite in Höhe von 4,86 Millionen.

Eine "Weltspiegel"-Doku über die Olympischen Sommerspiele in Paris war schließlich am späten Abend erfolgreich. 1,87 Millionen Menschen sahen hier zu und sorgten sowohl insgesamt als auch bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauer für 12,7 Prozent Marktanteil. Mit einem Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 10,1 Prozent lag Das Erste am Montag gleichauf mit RTL. Sehr gut lief es in dieser Altersklasse auch für das MDR Fernsehen, das auf 2,8 Prozent kam.

Tagesmarktführer insgesamt wurde das ZDF mit einem Marktanteil in Höhe von 16,6 Prozent. So erreichte man mit der Wiederholung von "Nord Nord Mord - Sievers und die letzte Beichte" 5,42 Millionen Personen, das entsprach zur besten Sendezeit starken 23,3 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren lief es mit 5,4 Prozent erwartungsgemäß nicht so gut. Richtig stark präsentierte sich das ZDF auch mal wieder am Nachmittag, "Bares für Rares" und "Die Rosenheim-Cops" erzielten jeweils mehr als 26 Prozent beim Gesamtpublikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;