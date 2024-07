Bei ProSieben sprach man zuvor von einem "Giganten-Duell" und tatsächlich war die Begegnung zwischen Weltmeister Deutschland und Olympiasieger USA sehr hochkarätig. Bei der Übertragung der beiden Basketball-Mächte kurz vor dem Start der Olympischen Spiele zeigte sich aber auch: Noch ist der ganz große Hype rund um diese Sportart nicht ausgebrochen.

ProSieben übertrug das Aufeinandertreffen ab kurz nach 21 Uhr und verzeichnete zunächst sehr überschaubare Quoten. Nur 5,7 und 5,9 Prozent Marktanteil waren während der ersten beiden Viertel drin. Nur etwas mehr als eine halbe Million Menschen sahen zu. Später zog das Interesse dann aber an: Das dritte Viertel erreichte schon 660.000 Menschen und am Ende sahen sogar 690.000 zu. Das ließ auch die Marktanteile auf 8,1 und 10,7 Prozent steigen.

Das ist ein durchaus beachtliches Ergebnis für ein Spiel, bei dem es um nicht viel ging. Vor- und Nachberichterstattung waren dementsprechend nicht sehr gefragt. Die 45-minütige Vorberichterstattung holte beim Sender dann auch nur schwache 4,5 Prozent Marktanteil, nach dem Spiel waren es nur unwesentlich bessere 4,8 Prozent.

Zufrieden sein kann man derweil bei RTL: "Undercover Boss" unterhielt 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und kam in der klassischen Zielgruppe auf 11,9 Prozent Marktanteil. "RTL Direkt" und ein "Extra"-Spezial lagen später bei 12,2 und 10,4 Prozent. Vox tat sich zur besten Sendezeit mit einer neuen Ausgabe von "Goodbye Deutschland" ziemlich schwer, nur 5,1 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Eine weitere frische Folge steigerte sich danach aber sehr deutlich auf 7,2 Prozent.

In Sat.1 hat sich "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" nach der schwachen Rückkehr in der Vorwoche jetzt kaum verbessert. Zwar ging es beim jungen Publikum etwas bergauf, sodass 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gemessen wurden. Gleichzeitig bedeutete die Gesamtreichweite in Höhe von 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auch ein neues Allzeit-Tief. Eine "Spiegel TV"-Reportage lag später sogar bei nur noch 4,4 Prozent und am Vorabend tat sich die "Landarztpraxis" mit 2,6 Prozent ganz schwer.

