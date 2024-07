am 25.07.2024 - 09:47 Uhr

Schon die guten Auftaktwerte konnte die Sat.1-Kochshow "Wer kocht das Beste für die Gäste?" nicht halten. In der vergangenen Woche ging es für das von Jana Ina Zarrella moderierte Format steil bergab. Und auch jetzt, beim Duell zwischen Frank Rosin und Johann Lafer, sah es gar nicht gut aus. Nur noch 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, das waren nochmal rund 60.000 weniger als vor sieben Tagen.

Mit einem Marktanteil in Höhe von 3,2 Prozent ist die Show mittlerweile im tiefroten Bereich angekommen. Nur 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Sat.1 war damit das schwächste der großen acht Vollprogramme. Selbst ProSieben kam mit einer "TV Total"-Wiederholung auf bessere 5,3 Prozent - auch wenn das natürlich kein Grund für Freudensprünge ist. Eine Wiederholung von "Das Duell um die Welt" erzielte später noch 3,7 Prozent.

Sat.1 musste sich auch deutlich hinter RTLzwei einsortieren, wo die "Retourenjäger" ihre gute Performance aus der vergangenen Woche wiederholen konnten. 570.000 Menschen sahen insgesamt zu, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei 5,5 Prozent. Und nachdem eine neue Ausgabe des "Trödeltrupps" vor sieben Tagen im Anschluss noch deutlich eingebrochen war, sah es jetzt mit 3,9 Prozent zumindest ein bisschen besser aus.

Von der Schwäche der Konkurrenz profitiert hat einmal mehr Kabel Eins, das 850.000 Menschen mit dem Film "Blind Side" unterhielt. 300.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe, was 8,7 Prozent Marktanteil entsprach. Auch "Demolition Man" lag später noch bei guten 7,9 Prozent. In der Nacht drehte Kabel Eins dann so richtig auf: "Die Sandra Bullock Story" schnellte auf 16,0 Prozent nach oben. Dadurch war Kabel Eins sogar kurzzeitig Marktführer im deutschen Fernsehen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;