RTL hat auch mit dem zweiten Teil des "Gehaltsrankings" mit Steffen Hallaschka sehr gute Quoten erzielt. Durchschnittlich 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich am Donnerstag um 20:15 Uhr für "Was verdient Deutschland?", das waren noch einmal über 100.000 mehr als zuletzt. In der Zielgruppe ging die Sendung zudem mit 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren als größter Olympia-Verfolger hervor und sorgte für starke 15,4 Prozent Marktanteil, nachdem schon in der Vorwoche mehr als 16 Prozent erzielt werden konnten.

Die Stärke von "Was verdient Deutschland?" beflügelte zudem das Nachrichtenmagazin "RTL Direkt", das im Anschluss den RTL-Marktanteil sogar noch leicht auf 15,8 Prozent ausbaute. Das Duell mit den "Tagesthemen" entschied "RTL Direkt" in der Zielgruppe somit klar für sich. Insgesamt blieben im Schnitt noch 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, ehe das "Stern TV Spezial: Im Grenzbereich - Jagd auf Schleuser und Schlepper" schließlich noch durchschnittlich 760.000 Personen zum Dranbleiben überzeugte. Auch hier lief es in der Zielgruppe mit 15,3 Prozent Marktanteil weiter richtig gut. Zudem sorgte das "Nachtjournal" sorgte dafür, dass RTL auch um Mitternacht noch Marktführer war.

Tatsächlich war der Kölner Sender am Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil von 11,5 Prozent in der Zielgruppe nicht zu schlagen. Größter Verfolger war - Olympia sei Dank - das ZDF, das ebenfalls richtig gute 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte und beim Gesamtpublikum ohnehin die Spitzenposition einnahm. Den dritten Platz in der Zielgruppe sicherte sich Vox, das nicht zuletzt von einem starken Film-Doppel profitierte: So erreichte "Men in Black II" um 20:15 Uhr zunächst 10,4 Prozent Marktanteil, ehe "Fast & Furious 7" noch mit 10,5 Prozent überzeugte. In der Nacht hielten die "Vox Nachrichten" und "Medical Detectives" den Marktanteil ebenfalls im zweistelligen Bereich.

Sehr zufrieden kann man aber auch bei Kabel Eins sein, wo "Achtung Abzocke" seine gute Form der vergangenen Wochen unterstrich und mit 7,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe weit über dem Senderschnitt lag. Insgesamt schalteten 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Daneben punktete auch Sat.1 mit den "besten Comedians Deutschlands", die trotz Wiederholung noch einen Marktanteil von 8,5 Prozent einfuhren. Wenig zu holen gab's hingegen für "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera": Zwei Folgen des Formats blieben bei ProSieben mit Marktanteilen von 5,5 und 6,0 Prozent blass. Schlusslichter unter den großen Sendern war jedoch RTLzwei, das mit "Reeperbahn privat" und dem "Messie-Team" nur Werte von 3,5 und 2,5 Prozent verbuchte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;