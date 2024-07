Es war eine spektakuläre Show, die die französischen Gastgeber zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2024 am Freitagabend in Paris inszenierten - und obwohl es einige Kritik an der ARD-Übertragung aufgrund der ausufernden Kommentierung gab, bescherte sie dem Ersten am Freitagabend ebenso spektakuläre Quoten: Die rund vierstündige Übertragung ab 19:28 Uhr verfolgten im Schnitt 10,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten.

Das entsprach einem Marktanteil von 45,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte sogar mehr als die Hälfte all jener, die am Freitagabend lineares Fernsehen schauten, die ARD-Übertragung eingeschaltet: Hier lag der Marktanteil sogar bei 53,3 Prozent.

Wie herausragend diese Werte sind zeigt ein Vergleich mit der Vergangenheit: Es war die meistgesehene Olympia-Eröffnungsfeier seit den Spielen in Athen im Jahr 2004, als fast 13 Millionen Menschen eingeschaltet hatten. Die letzten Eröffnungsfeiern waren bedingt durch die Zeitverschiebung jeweils nachmittags oder nachts zu sehen und hatten daher naturgemäß niedrigere Reichweiten, doch auch die Eröffnungsfeier in London 2012 blieb mit deutlich unter 8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weit hinter den diesjährigen Werten. Die Eröffnungsfeier der letzten Olympischen Sommerspiele in Japan hatten 2021 im Nachmittag nur etwas mehr als zwei Millionen Interessierte verfolgt, der Marktanteil lag damals nur rund halb so hoch wie diesmal.

Am Freitagabend übertrug nicht nur Das Erste, sondern parallel auch Eurosport die Eröffnung, konnte aber nur ein überschaubar großes Stück vom Kuchen abbekommen: Im Schnitt rund 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Eröffnungsfeier lieber bei Eurosport, der Marktanteil lag sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen bei 0,8 Prozent. Eurosport gelang es somit am Freitag auch nicht, unter den 20 meistgesehenen Sendern des Tages zu landen.

Das Erste war hingegen mit seiner Olympia-Berichterstattung auch ab 17:55 Uhr schon erfolgreich unterwegs und erreichte zu diesem Zeitpunkt 3,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Marktanteile von 23,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 24,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Letztlich dominierte Das Erste den Freitag damit mit Tagesmarktanteilen von 26,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 29,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach Belieben.

