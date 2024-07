am 29.07.2024 - 09:03 Uhr

Auch wenn die Olympischen Spiele am Sonntag die Quoten-Hitlisten bestimmten - zumindest zwei ARD-Sendungen konnten die Dominanz des ZDF brechen. Neben der "Tagesschau" gelang auch dem "Tatort" ein Spung in die Top 10 der meistgesehenen Sendungen des Tages. Die Wiederholung von "Borowski und der Himmel über Kiel" verzeichnete ab 20:17 Uhr im Schnitt 4,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem starken Marktanteil von 19,4 Prozent beim Gesamtpublikum entsprachen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte der Krimi immerhin noch 7,4 Prozent. Für "Kommissar Bäckström" war danach allerdings trotz neuer Folgen nur wenig zu holen: Die Marktanteile gingen beim jungen Publikum auf sehr schwache 2,3 und 2,2 Prozent zurück, während insgesamt zunächst 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer noch für 8,2 Prozent sorgten. Mit einer weiteren Episode hielt "Kommissar Bäckström" gegen 22:30 Uhr dann noch 1,23 Millionen Menschen im Ersten und erzielte einen Marktanteil von 7,4 Prozent.

Als stärkster Olympia-Verfolger in der Zielgruppe ging unterdessen ProSieben hervor: Dort erreichte der Spielfilm "Terminator: Dark Fate" zur besten Sendezeit durchschnittlich 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die für einen überzeugenden Marktanteil von 9,5 Prozent reichten. Insgesamt schalteten 1,11 Millionen Personen ein. "Deadpool 2" sorgte anschließend zudem noch für steigende Quoten: Auf tolle 14,0 Prozent zog der Marktanteil von ProSieben in der Zielgruppe an - ein echter Lichtblick, nachdem der Sender tagsüber nur wenig zu melden hatte.

Umgekehrtes Bild hingegen bei RTL: Dort sorgte die Formel 1 tagsüber zwar für ein kurzzeitiges Hoch, doch am Abend blieb die Free-TV-Premiere von "Boss Baby - Schluss mit Kindergarten" mit nur 5,3 Porzent Marktanteil sowie insgesamt 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern blass. "Stern TV am Sonntag" geriet anschließend mit nur 3,8 Prozent sogar völlig unter die Räder. Doch nicht nur ProSieben platzierte sich klar vor RTL, sondern auch Sat.1: Dort brachte es "Indiana Jones und der letzte Kreuzzeug" zunächst auf 1,19 Millionen Menschen und 6,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" schließlich noch 8,0 Prozent verzeichnete.

Abseits davon kam "Hot oder Schrott" bei Vox auf 4,7 Prozent Marktanteil, während die "Trucker Babes" bei Kabel Eins noch 4,0 Prozent erzielten. Für die beiden RTLzwei-Filme "Good Boys" und "Sex Appeal" waren hingegen nur Werte von 2,5 und 2,7 Prozent in der Zielgruppe drin. Als stärkster Spartensender punktete am Sonntag beim jungen Publikum unterdessen ZDFinfo, das mit einem Tagesmarktanteil von 1,8 Prozent Marktanteil nur einen halben Prozentpunkt hinter RTLzwei landete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;