Der Film "Contra", den Das Erste im Rahmen seines Sommerkinos zeigte, erwies sich schon bei der linearen Ausstrahlung als echte Quotenhit - und zwar insbesondere mit Blick aufs jüngere Publikum. Hier wies die AGF am Morgen danach bereits einen Marktanteil jenseits der 20-Prozent-Marke aus. Und durch zeitversetzte Nutzung ging es nach der endgültigen Gewichtung der Quoten sogar noch weiter nach oben: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte um weitere 1,5 Prozentpunkte auf nun 22,3 Prozent. Insgesamt gewann der Film noch 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, so viel wie keine andere Sendung in der Woche vom 15. bis 21. Juli. Die Gesamt-Reichweite kletterte damit auf 4,38 Millionen.

Generell blieben die nachträglichen Reichweiten-Aufschläge in der Nach-EM-Woche aber auf einem vergleichsweise überschaubaren Niveau, der ZDF-Film "Showdown in den Bergen", der wie "Contra" auch Montags, aber am späteren Abend gezeigt wurde, liegt mit einem nachträglichen Plus von 190.000 schon auf Platz 2, mit der RTL-Show "Wunder unserer Erde - Das große GEO-Quiz" schaffte es auch mal wieder eine Sendung eines privaten Senders in die Top 10 der absolut größten Nachgewichtungen. Hier erhöhte sich die Reichweite nachträglich noch um 160.000 auf 1,42 Millionen. Der Marktanteil beim jungen Publikum war trotzdem sogar minimal rückläufig, während die parallel im Ersten ausgestrahlte Show "Gefragt - Gejagt" ihren Vorsprung bei den Jüngeren noch ausbauen konnte und sich um 0,8 Prozentpunkte auf 15,0 Prozent Marktanteil verbesserte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Contra 15.07.

20:15 4,38

(+0,34) 19,7%

(+0,9%p.) 0,92

(+0,11) 22,3%

(+1,5%p.) Showdown in den Bergen 15.07.

22:14 2,40

(+0,19) 16,4%

(+0,8%p.) 0,18

(+0,01) 5,8%

(+0,0%p.) Tagesschau 21.07.

19:59 6,39

(+0,17) 28,6%

(+0,2%p.) 1,23

(+0,02) 29,4%

(-0,7%p.) Wunder unserer Erde - Das große GEO Quiz 20.07.

20:15 1,42

(+0,16) 8,3%

(+0,6%p.) 0,37

(+0,03) 12,5%

(-0,1%p.) ZDFroyal: Prinzessin Kate und das Drama der Windsors 16.07.

20:15 3,14

(+0,16) 14,2%

(+0,3%p.) 0,25

(+0,02) 6,4%

(+0,3%p.) Markus Lanz 18.07.

23:16 1,87

(+0,16) 19,4%

(+0,7%p.) 0,31

(+0,04) 15,0%

(+0,8%p.) Gefragt - Gejagt 20.07.

20:15 3,18

(+0,15) 18,3%

(+0,0%p.) 0,47

(+0,07) 15,5%

(+0,9%p.) Tatort: Warum 21.07.

20:21 6,01

(+0,15) 25,1%

(+0,0%p.) 0,74

(+0,03) 15,7%

(-0,1%p.) Aktenzeichen XY... Vermisst 17.07.

20:15 4,32

(+0,13) 19,5%

(+0,1%p.) 0,77

(+0,06) 18,3%

(+0,4%p.) Markus Lanz 16.07.

23:00 1,83

(+0,12) 17,7%

(+0,7%p.) 0,23

(+0,01) 10,7%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 15.07.-21.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Den beim jungen Publikum größte Marktanteils-Zuwachs gab's aber einmal mehr für eine Satire-Sendung, diesmal "Die Anstalt", die im Ersten noch um zwei Prozentpunkte bei den 14- bis 49-Jährigen zulegen konnte, mit 6,9 Prozent aber trotzdem noch auf vergleichsweise überschaubarem Niveau blieb. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich um rund 110.000 auf 1,63 Millionen. Einen deutlichen Marktanteils-Aufschlag von 1,6 Prozentpunkten gab's beim jungen Publikum auch für die Doku "Notfall Rettung - Wenn die Hilfe versagt", die sich im Ersten auf starke 9,2 Prozent steigerte. "Böhmi brutzelt mit Semino Rossi" steigerte sich beim jungen Publikum noch von 1,5 auf 2,7 Prozent Marktanteil.

Gleich zwei Mal findet sich im Ranking der höchsten Marktanteils-Zuwächse im Vorabend- und Abendprogramm diesmal die Anime-Serie "One Piece", die sich am Montag um 1,6 Prozentpunkte, am Donnerstag um 1,2 Prozentpunkte auf jeweils 4,6 Prozent Marktanteil steigerte. Damit wurde an diesen beiden Tagen der beste Wert für die Serie seit dem Start der neuen Folgen Ende Juni ermittelt. Im Schnitt kamen die neuen Folgen auf dem 18:30-Uhr-Sendeplatz nach der endgültigen Gewichtung der Quoten auf 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ein halber Prozentpunkt mehr als nach vorläufiger Gewichtung.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Die Anstalt 16.07.

22:13 1,63

(+0,11) 10,1%

(+0,5%p.) 0,23

(+0,07) 6,9%

(+2,0%p.) Notfall Rettung - Wenn die Hilfe versagt 16.07.

23:00 1,04

(+0,05) 8,9%

(+0,2%p.) 0,23

(+0,05) 9,2%

(+1,6%p.) One Piece 15.07.

18:30 0,10

(+0,04) 0,8%

(+0,3%p.) 0,10

(+0,04) 4,6%

(+1,6%p.) Contra 15.07.

20:15 4,38

(+0,34) 19,7%

(+0,9%p.) 0,92

(+0,11) 22,3%

(+1,5%p.) One Piece 18.07.

18:30 0,10

(+0,03) 0,8%

(+0,2%p.) 0,09

(+0,03) 4,6%

(+1,2%p.) Böhmi brutzelt mit Semino Rossi 20.07.

19:40 0,14

(+0,03) 0,9%

(+0,2%p.) 0,06

(+0,03) 2,7%

(+1,2%p.) Die Landarztpraxis 18.07.

18:58 0,68

(+0,11) 4,6%

(+0,7%p.) 0,09

(+0,03) 4,0%

(+1,1%p.) Die nackte Wahrheit 20.07.

20:15 0,34

(+0,04) 1,9%

(+0,2%p.) 0,11

(+0,04) 3,7%

(+1,1%p.) Markus Lanz 17.07.

23:15 1,67

(+0,12) 17,3%

(+0,5%p.) 0,27

(+0,04) 11,9%

(+1,1%p.) SOKO Kitzbühel 20.07.

18:08 2,09

(+0,05) 19,4%

(+0,1%p.) 0,08

(+0,02) 4,9%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 15.07.-21.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;