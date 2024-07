Nach einer mehr als zweijährigen Pause hat RTL am Montag sein Format "Buying Blind" zurückgeholt. Gegen die Olympischen Sommerspiele programmiert war das aber schon im Vorfeld ein Himmelfahrtskommando. Und genauso fielen auch die Quoten aus: Nur 870.000 Menschen sahen sich die Sendung an, 280.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte "Buying Blind" so nur 6,2 Prozent Marktanteil.

Einen Achtungserfolg erzielte dagegen "GZSZ" am Vorabend: Mit 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schaffte die Serie den Sprung in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages in dieser Zielgruppe - als einziges Format, das nicht im Ersten lief. Mit 13,3 Prozent Marktanteil kann man in Köln zufrieden sein und auch die Gesamtreichweite lag angesichts von 1,73 Millionen im grünen Bereich.

Doch zurück in der Primetime, wo sich unter anderem ProSieben und Sat.1 noch deutlich schwerer taten als RTL. In Sat.1 kam "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" nur auf 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das Allzeit-Tief aus der vergangenen Woche wurde damit nochmal um fast 200.000 unterboten. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug lediglich 3,0 Prozent - ebenfalls Minus-Rekord.

Bei ProSieben rutschte "Grey’s Anatomy" auf neue Tiefstwerte: 400.000 Menschen sahen die neueste Folge, weniger waren es noch nie. Und auch der Marktanteil in Höhe von 3,7 Prozent fiel so niedrig aus wie noch nie in der Vergangenheit. "Seattle Firefighters" erreichte danach 3,3 Prozent und auch die beiden "9-1-1"-Serien am späten Abend waren nur zu 3,7 und 3,9 Prozent gut.

Erfolgreichster Privatsender beim jungen Publikum war unterdessen Kabel Eins, das mit dem Film "Deep Impact" 290.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte und in der Zielgruppe auf gute 6,3 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt sahen 920.000 Personen zu - in beiden relevanten Zuschauergruppen lag Kabel Eins also vor RTL. "Killer Elite" steigerte den Marktanteil später noch auf 7,3 Prozent. Bei RTLzwei erreichte "Bella Italia" zur besten Sendezeit 4,2 Prozent und lag damit in etwa auf dem Niveau von Vox, wo "Goodbye Deutschland" 4,3 Prozent verzeichnete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;