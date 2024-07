RTL ist am Dienstag zweitstärkster Sender in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen geworden. Allerdings betrug der Tagesmarktanteil der Kölner nur magere 6,9 Prozent. So hatte man gleich an mehreren Stellen im Programm mit massiven Problemen zu kämpfen - ausgelöst vor allem von der starken Olympia-Konkurrenz im ZDF. Hart getroffen hat es unter anderem Tim Raue in der Primetime.

So kam "Raue - Der Restaurantretter" nur auf 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum ersten Mal überhaupt fiel das Format damit unter die 1-Million-Marke - und das gleich sehr deutlich. 230.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten außerdem für 5,8 Prozent Marktanteil - ebenfalls ein Tiefstwert. In der vergangenen Woche steigerte sich Raue noch auf sehr gute 13,4 Prozent, nachdem der Staffelstart mit 8,1 Prozent recht verhalten ausfiel. Nun also der Absturz gegen die starke Konkurrenz.

Probleme hatte RTL aber auch an anderer Stelle. Bereits "Punkt 12" lag bei nur 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, schlechter lief es noch nie in diesem Jahr. Ein Allzeit-Tief hat derweil Barbara Salesch aufgestellt, die es im Anschluss an das Magazin nur auf 2,6 Prozent brachte. Ulrich Wetzel sorgte danach nur für unwesentlich bessere 4,6 Prozent. Der Unterschied zwischen Salesch/Wetzel und Raue: Bei den Gerichtsshows handelte es sich um Wiederholungen, vom "Restaurantretter" zeigte RTL neue Folgen.

Gegen die Olympia-Übermacht hatten aber auch andere Sender Probleme. Bei ProSieben blieben "taff" (6,9 Prozent) und "Galileo" (7,2 Prozent) jeweils recht deutlich hinter ihrem aktuellen Jahresschnitt hängen und bei Vox kam "Das perfekte Dinner" am Vorabend nur auf 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,4 Prozent Marktanteil.

In der Primetime tat sich Vox mit zwei Folgen von "And Just Like That…" richtig schwer und erzielte nur 3,0 und 2,7 Prozent, die Gesamtreichweite lag bei weniger als 300.000. ProSieben unterhielt mit der Rankingshow "Darüber ... die Welt!" immerhin 550.000 Menschen und kam so auf 5,6 Prozent. In Sat.1 kamen "Navy CIS" und "Navy CIS: Hawaii" erneut auf eine ansprechende Reichweite, 910.000 und 830.000 Menschen sahen zu. Davon waren allerdings nur wenige aus der klassischen Zielgruppe, sodass man hier bei 2,9 und 2,4 Prozent Marktanteil hängen blieb. Dafür erreichte die "Landarztpraxis" mit 6,8 Prozent den höchsten Wert seit zwei Monaten. Insgesamt schalteten hier 850.000 Personen ein, damit schrammte die Folge nur knapp an einem Staffelrekord vorbei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;