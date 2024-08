Die starken Olympia-Übertragungen setzen den Privatsendern weiter massiv zu. Das bekommt allen voran RTL zu spüren, das, anders als andere Sender, trotz des starken Gegenprogramms an vielen Tagen auf Erstausstrahlungen setzt. Aber schon "Buying Blind" und "Raue - Der Restaurantretter" litten in den vergangenen Tagen spürbar. Und so erging es jetzt auch "Splash! Das Promi-Pool-Quiz", das in der vergangenen Woche noch mit 1,73 Millionen Zuschauern und 10,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gestartet war.

Ausgabe zwei kam jetzt nur noch auf eine Reichweite in Höhe von 1,24 Millionen, binnen Wochenfrist gingen also fast 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Die 330.000, die zwischen 14 und 49 Jahren alt waren, sorgten in dieser Altersklasse außerdem für 7,7 Prozent Marktanteil. "RTL Direkt" lag später bei 7,5 Prozent und "Stern TV" steigerte sich immerhin noch auf 9,9 Prozent.

Noch deutlich schlechter sah es allerdings bei Sat.1 aus, wo die Kochshow "Wer kocht das Beste für die Gäste?" schon in den vergangenen Wochen einen beeindruckenden Abwärtstrend hinlegte. Und der ist nach wie vor intakt: Nur 380.000 Menschen sahen am Mittwoch insgesamt zu, 80.000 kamen aus der klassischen Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag dementsprechend bei völlig desolaten 1,8 Prozent. Weil auch tagsüber nur selten etwas zusammenlief, lag der Tagesmarktanteil von Sat.1 am Mittwoch bei 3,4 Prozent.

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

ProSieben schickte mal wieder eine "TV Total"-Wiederholung ins Quotenrennen und brachte es damit auf 5,2 Prozent. Damit lief es immerhin besser als mit einer alten Ausgabe von "Das Duell um die Welt", das nur zu 4,1 Prozent gut war. Bei RTLzwei unterhielten die "Retourenjäger" 480.000 Menschen, das entsprach 4,2 Prozent in der Zielgruppe. Der "Trödeltrupp" fiel danach auf 3,0 Prozent.

