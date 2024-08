Seit der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag vergangener Woche dominieren die Übertragungen aus Frankreich das TV-Geschehen nach Belieben, das war auch am gestrigen Donnerstag nicht anders. Das ZDF erreichte dadurch einen Tagesmarktanteil von 24,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen war die Überlegenheit mit 29,4 Prozent sogar noch deutlich drückender. Am meisten Publikum zogen dabei wieder die Schwimm-Übertragungen in der Primetime an.

So waren ab 20:32 Uhr im Schnitt 5,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, die Marktanteile betrugen zu diesem Zeitpunkt 25,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 33,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Folge kamen auch Fechten und Golf im Hauptabendprogramm auf eine Reichweite von über fünf Millionen. Am Vorabend hatte schon das Kunstturnen 4,78 Millionen Menschen vor den Bildschirm erreicht.

Die höchsten Marktanteile jenseits der 30 Prozent beim Gesamtpublikum wurden aber schon am Vormittag und frühen Nachmittag erzielt. Die Zusammenfassung vom Reiten ab 14:11 Uhr lag dank 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei 35,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und sogar 45,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und das anschließende Tennis-Match zwischen Zverev und Musetti verfolgten im Schnitt 2,95 Millionen Personen, was 32,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 38,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach.

Doch die meistgesehene Sendung des Donnerstags war diesmal keine Olympia-Übertragung, sondern das "heute-journal", das am Tag des Gefangenenaustauschs mit Russland sogar 5,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 25,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 29,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch "heute" am Vorabend war mit im Schnitt 4,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schon sehr gefragt und erreichte eingebettet im Olympia-Umfeld eine höhere Reichweite als die "Tagesschau" im Ersten, die aber mit einer Reichweite von 4,4 Millionen trotzdem gefragt war. Zudem hielt Das Erste im Anschluss auch noch 4,31 Millionen mit dem "Brennpunkt" zum Gefangenenaustausch dran. Das entsprach einem Marktanteil von 18,9 Prozent beim Gesamtpublikum - gegen die Olympia-Konkurrenz ein durchaus beachtlicher Wert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;