2023 war die "Kaisermania"-Übertragung auf knapp 1,8 Millionen zusehende Personen gekommen – damals wurde das Publikum der parallel sendenden MDR und SWR zusammengezählt. Am Samstag nun feierte Roland Kaiser mit seinen Fans "nur" im MDR – und bescherte dem Dritten Programm richtig tolle Werte. In der Tagesendabrechnung kam der MDR vor allem dank der "Kaisermania 2024" auf den vierten Platz mit 3,6 Prozent Tagesmarktanteil. Somit sortierte sich der MDR etwa vor Vox, Kabel Eins oder Sat.1 ein und lag zudem auch nur 1,6 Prozentpunkte hinter RTL.

Ab 20:15 Uhr sahen 1,24 Millionen Menschen die "Kaisermania 2024", das brachte dem MDR über Stunden im Schnitt 6,2 Prozent Marktanteil ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen brachte die "Kaisermania" übrigens ebenfalls klar überdurchschnittliche Ergebnisse. Hier wurden 3,3 Prozent Marktanteil generiert. Die Quoten des MDR, auch das hat zum starken Tagesergebnis beigetragen, blieben übrigens bis tief in die Nacht hoch. Denn um 23:10 Uhr zeigte der MDR noch "Die 30 schönsten Hits von Roland Kaiser". Diese Ausstrahlung brachte 0,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit sich. Sechs Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, bei den Jüngeren waren es 3,1 Prozent.

Im Vergleich mit den anderen Dritten Programmen hatte der MDR am Samstag somit die Nase klar vorn. Der WDR erreichte etwa einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,5 Prozent, der NDR schloss den Samstag mit 2,4 Prozent ab. Der SWR kam auf 2,1 Prozent, der BR landete bei 1,8 Prozent. Auch bei den Jüngeren machte der MDR am Samstag eine richtig gute Figur: Mit 2,7 Prozent landete der Sender nur vier Zehntel hinter Sat.1. Der WDR etwa kam in dieser Altersklasse am Samstag nur auf 1,0 Prozent.

