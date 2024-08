Das Erste hat am Sonntag neue Reichweiten-Rekorde bei den Olympischen Spielen aufgestellt. Die Leichathletik-Wettbewerbe in Paris erreichten zur besten Sendezeit durchschnittlich 8,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - der bisherige Bestwert der Spiele wurde damit um über eine Million überboten. Der Gesamt-Marktanteil lag am Sonntagabend bei 30,9 Prozent und fiel bei den 14- bis 49-Jährigen mit 41,2 Prozent noch deutlich höher aus. In der jungen Altersgruppe schalteten im Schnitt 2,35 Millionen Personen ein.

Und auch sonst stieß Olympia auf großes Interesse: Schon ab 19:32 Uhr lockte die Leichathletik durchschnittlich 6,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, das spannende Hockey-Viertelfinale zwischen Deutschland und Argentinien erreichte sogar 7,74 Milionen Fans. Doch auch schon zu deutlich früheren Uhrzeiten waren Spitzen-Reichweiten drin: So waren bereits ab 8:48 Uhr im Schnitt 3,61 Millionen Menschen bei den Leichathletik-Wettbewerben dabei, beim Bogenschießen fieberten ab 11:10 Uhr sogar 4,43 Millionen mit. Am Nachmittag wiederum lockte das Tennis-Finale zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz und das Radrennen der Frauen ähnlich viele Fans vor den Fernseher.

Den deutschen Doppelsieg im Dressur-Reiten wiederum verfolgten ab 11:15 Uhr im Schnitt 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach 17 Uhr zählten die Olympia-Übertragungen im Ersten schließlich sogar mehr als fünf Millionen Fans: So erreichte die Schlussphase des Radrennens im Schnitt 5,02 Millionen Menschen, beim Schwimmen waren mehr als 5,2 Millionen dabei und der Kanuslalom kam auf 5,35 Millionen. Hervorragend fielen auch die Marktanteile aus - insbesondere beim jungen Publikum, wo immer wieder die Marke von 40 Prozent fiel, etwa beim Tennis, Turnen oder Reiten. Für den Spitzenwert sorgten jedoch die Beachvolleyballer, die den Wert am Vormittag auf 47,8 Prozent trieben.

Abseits von Olympia waren auch die Nachrichten im Ersten gefragt: So erreichte die "Tagesschau" um 20 Uhr im Schnitt 7,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe die "Tagesthemen" zwei Stunden später noch 4,68 Millionen zählten. Klar, dass auch die Tagesmarktanteile entsprechend stark ausfielen: Auf 28,3 Prozent kam Das Erste beim Gesamtpublikum, während bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 33,8 Prozent eingefahren wurden. Eurosport profitierte hingegen nur wenig von Olympia und verfehlte in beiden Altersgruppen einen Platz unter den 20 meistgesehenen Sendern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;