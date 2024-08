So viele Live-Übertragungen aus der 2. Fußball-Bundesliga wie zum diesjährigen Saison-Auftakt gab es wohl noch nie im Free-TV. Nachdem Sat.1 und Sport1 bereits am Freitag- und Samstagabend am Zug waren, folgte am Sonntag nun auch noch die Sky-Konferenz bei RTL. Doch in Konkurrenz zu den Olympischen Spielen nahmen davon offenkundig nicht allzu viele Fans Notiz: So erreichte die erste Hälfte ab 13:30 Uhr im Schnitt nur 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der zweiten Hälfte zählte der Privatsender dann immerhin 510.000 Fans.

In der Zielgruppe blieben die Marktanteile mit Werten von 4,0 und 5,2 Prozent klar einstellig. Bemerkenswert: Sky lag trotz der parallelen Free-TV-Ausstrahlung auf Augenhöhe mit RTL und erreichte mit der Konferenz im Schnitt einen Marktanteil von 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten im Pay-TV weitere 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Bei RTL wiederum hielt sich das Interesse an den Highlights nach Abpfiff übrigens vollends in Grenzen: Gerade mal noch 2,7 Prozent Marktanteil erzielte der Sender, insgesamt bieben nur 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran.

Aber auch abseits des Fußballs konnte RTL am Sonntag nur selten etwas reißen: Gegen Olympia kamen etwa "Die Versicherungsdetektive" nur auf Marktanteile von 4,1 und 5,0 Prozent, für "Exclusiv - Weekend" und "Die Welpen kommen" sah es mit Werten von 5,4 und 5,2 Prozent ähnlich mau aus. Verlassen konnte sich der Sender einzig auf "RTL aktuell", das ab 18:45 Uhr auf 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 12,1 Prozent in der Zielgruppe kam. Später am Abend schlug sich zudem "Stern TV am Sonntag" mit 8,3 Prozent Marktanteil noch recht wacker.

Für den Spartensender RTL Up lief es am Sonntag unterdessen ziemlich gut: Mit einem Tagesmarktanteil von 1,9 Prozent war er - zusammen mit ZDFinfo - Spitzenreiter unter den Kleinen. Insbesondere die "Anwälte der Toten" sorgten für Erfolge: Im Laufe des Abends zog der Marktanteil auf bis zu 6,2 Prozent in der Zielgruppe an, nach Mitternacht waren schließlich sogar bis zu 7,3 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;