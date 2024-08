Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris ist vor etwas mehr als einer Woche von mehr Menschen gesehen worden als ursprünglich angenommen. Die endgültig gewichteten Quoten weisen durch die zeitversetzte Nutzung nun eine durchschnittliche Reichweite von 10,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus - 340.000 mehr als zunächst ermittelt. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank allerdings sogar leicht um 0,2 Prozentpunkte, während er bei den 14- bis 49-Jährigen mit 53,3 Prozent stabil blieb.

Die Olympia-Eröffnung führt mit ihrem Reichweiten-Plus zugleich die Hitliste der Woche an - knapp vor dem Spielfilm "Rehragout-Rendezvous", der im Ersten nachträglich sogar die Marke von fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern übersprang. Mehr noch: Beim jungen Publikum verbesserte sich der Marktanteil der Komödie um 1,5 Prozentpunkte und lag nun sogar bei starken 20,0 Prozent. Nur zwei Sendungen erreichten bei den 14- bis 49-Jährigen ein noch kräftigeres Plus.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Olympia: Eröffnungsfeier 26.07.

19:28 10,44

(+0,34) 45,5%

(-0,2%p.) 2,73

(+0,19) 53,3%

(0,0%p.) Rehragout-Rendezvous 22.07.

20:29 5,08

(+0,31) 21,1%

(+0,7%p.) 0,92

(+0,11) 20,0%

(+1,5%p.) In aller Freundschaft 23.07.

21:05 4,02

(+0,16) 17,3%

(+0,3%p.) 0,43

(+0,07) 10,1%

(+1,5%p.) Nord Nord Mord - Sievers und die letzte Beichte 22.07.

20:15 5,57

(+0,15) 23,2%

(-0,1%p.) 0,27

(+0,04) 6,0%

(+0,6%p.) Lass dich überwachen! 24.07.

20:14 1,92

(+0,14) 8,8%

(+0,4%p.) 0,61

(+0,12) 15,6%

(+2,1%p.) Der Boandlkramer und die ewige Liebe 24.07.

20:16 3,63

(+0,13) 16,7%

(+0,1%p.) 0,43

(+0,04) 11,1%

(+0,3%p.) maybrit illner 25.07.

22:16 2,48

(+0,12) 16,6%

(+0,5%p.) 0,27

(+0,04) 8,9%

(+1,1%p.) Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude! 26.07.

22:32 1,38

(+0,12) 6,8%

(+0,3%p.) 0,31

(+0,04) 6,2%

(+0,2%p.) Die Rosenheim-Cops 23.07.

19:26 3,22

(+0,11) 15,5%

(+0,2%p.) 0,15

(+0,01) 4,2%

(+0,2%p.) Olympia 2024 - Die Hintergründe 22.07.

22:37 1,98

(+0,11) 13,0%

(+0,3%p.) 0,46

(+0,06) 14,1%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.07.-28.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ganz vorne landete in diesem Ranking die Böhmermann-Show "Lass dich überwachen", die sich um 2,1 Prozentpunkte verbesserte und nun starke 15,6 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse vorweisen kann - ein voller Erfolg für das ZDF, wenngleich die Gesamt-Reichweite letztlich auch nach der Nachgewichtung unter der Marke von zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verblieb.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Lass dich überwachen! 24.07.

20:14 1,92

(+0,14) 8,8%

(+0,4%p.) 0,61

(+0,12) 15,6%

(+2,1%p.) Markus Lanz 25.07.

23:19 1,44

(+0,10) 15,7%

(+0,5%p.) 0,27

(+0,06) 13,3%

(+2,0%p.) Rehragout-Rendezvous 22.07.

20:29 5,08

(+0,31) 21,1%

(+0,7%p.) 0,92

(+0,11) 20,0%

(+1,5%p.) In aller Freundschaft 23.07.

21:05 4,02

(+0,16) 17,3%

(+0,3%p.) 0,43

(+0,07) 10,1%

(+1,5%p.) Olympia 2024 - Die Hintergründe 22.07.

22:37 1,98

(+0,11) 13,0%

(+0,3%p.) 0,46

(+0,06) 14,1%

(+1,4%p.) heute 27.07.

18:59 2,91

(+0,06) 17,7%

(+0,2%p.) 0,19

(+0,04) 6,7%

(+1,4%p.) Markus Lanz 23.07.

23:15 1,35

(+0,10) 14,2%

(+0,5%p.) 0,22

(+0,03) 10,6%

(+1,2%p.) One Piece 22.07.

18:29 0,10

(+0,03) 0,7%

(+0,2%p.) 0,09

(+0,03) 4,0%

(+1,2%p.) maybrit illner 25.07.

22:16 2,48

(+0,12) 16,6%

(+0,5%p.) 0,27

(+0,04) 8,9%

(+1,1%p.) Die Camper-Schmiede - Aufbau, Ausbau, Abenteuer 22.07.

23:15 0,09

(+0,03) 0,9%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,03) 2,3%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 22.07.-28.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zweitgrößter Gewinner der Woche war, gemessen am Marktanteil 14-49, die ZDF-Talkshow "Markus Lanz", deren Donnerstags-Ausgabe sich um 2,0 Prozent Marktanteil gegenüber dem ursprünglich ausgewiesenen Wert verbesserte. Unterm Strich erreichte die Sendung damit starke 13,3 Prozent. Aber auch die beiden weiteren Lanz-Ausgaben konnten sich steigern: Am Dienstagabend ging's um 1,2 Prozentpunkte auf 10,6 Prozent nach oben, am Mittwoch um 1,1 Prozentpunkte auf immerhin noch 9,6 Prozent.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;