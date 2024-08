Bei RTL freut man sich am heutigen Dienstag über die Quoten der Früh-Schiene: "Punkt 8" erzielte 22,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und stellte so einen Allzeit-Rekord auf, 250.000 Menschen sahen in der Früh zu. Und auch "Punkt 6" und "Punkt 7" lieferten davor mit 18,8 und 18,3 Prozent ab. Damit lag man auch vor dem Sat.1-"Frühstücksfernsehen", das aber ebenfalls sehr gute 14,7 Prozent holte.

Die Leistung vor allem von "Punkt 8" ist auch deshalb so bemerkenswert, weil zu diesem Zeitpunkt bereits die Olympia-Übertragungen im ZDF zu sehen waren. Die Triathlon-Übertragung bei den Mainzern verzeichnete zwischen 7:50 und 8:45 Uhr 22,8 Prozent beim jungen Publikum. Das ist ein sehr starker Wert, aber offensichtlich war das ZDF in der Früh noch nicht so drückend dominant unterwegs. Im Anschluss an die News-Strecke erreichten übrigens auch die Wiederholungen von "GZSZ" und "Unter Uns" noch starke 17,8 und 15,8 Prozent.

Danach ging es für RTL aber bergab - und wie. "Punkt 12" lag über drei Stunden hinweg bei durchschnittlich nur 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,5 Prozent. Schlechter lief es zuletzt vor zehn Jahren, als man gegen die Rückkehr der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Triumph sendete. Die gute Nachricht für RTL: Der schlechte Wert dürfte kein strukturelles Problem sein, sondern vor allem auf Olympia zurückzuführen sein. Die Gerichtsshows im Anschluss liefen sogar noch schlechter, "Verklag mich doch" blieb bei nur 1,3 Prozent hängen.

Mit den Problemen in der Daytime war RTL übrigens nicht allein: In Sat.1 lagen die Scripted Realitys durchweg unter dem Senderschnitt und auch die "Landarztpraxis" am Vorabend war nur zu 2,0 Prozent gut. Bei Vox tat sich vor allem "Zwischen Tüll und Tränen" sehr schwer, aber auch "Shopping Queen" und das "Perfekte Dinner" mit jeweils 4,9 Prozent liefen schlechter als sonst.

Bei ProSieben hielten zwei Klassiker dagegen die Fahnen hoch: "Galileo" kam am Vorabend auf 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 9,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. "Taff" lag ab 17 Uhr sogar bei noch besseren 10,1 Prozent. Und selbst die zwei Ausgaben der "Simpsons" liefen mit 9,4 und 7,6 Prozent nicht schlecht. Für ProSieben begannen die Probleme nach 20:15 Uhr: "Grey’s Anatomy" konnte sich nach dem Allzeit-Tief in der vergangenen Woche zwar wieder steigern, mit 5,5 Prozent Marktanteil kann man in Unterföhring aber nur bedingt zufrieden sein. "Seattle Firefighters" lag danach bei 5,1 Prozent.

Auf einem ähnlichen Niveau performte Sat.1 zur besten Sendezeit: "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" erreichte 580.000 Menschen sowie 5,1 Prozent beim jungen Publikum. Auch hier ging es im Vergleich zur Vorwoche wieder etwas bergauf. Etwas nachgegeben hat dagegen "Buying Blind" bei RTL, das nur noch 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,0 Prozent Marktanteil verzeichnete.

