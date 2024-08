Auch an diesem Mittwoch taten sich zahlreiche große Privatsender schwer, auf ordentliche Quoten zu kommen – zu stark war die Olympia-Konkurrenz. In zwei Fällen gelang es dennoch. So sicherte sich RTL mit einer Wiederholung von "Mario Barth deckt auf: Alles für unsere Kinder" wirklich gute 11,6 Prozent Marktanteil. Erstaunlicherweise lief der Re-Run somit sogar besser als die Erstausstrahlung am Nikolaustag des zurückliegenden Jahres – damals sicherte sich RTL, ebenfalls nach vorläufigen Zahlen, 8,7 Prozent. Schauten damals 1,36 Millionen Menschen ab drei Jahren im Schnitt zu, war die Wiederholung nun ähnlich gefragt. Sie brachte RTL im Schnitt 1,25 Millionen Fans ein.

