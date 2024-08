Seit geraumer Zeit sorgen öffentlich-rechtliche Krimireihen für hohe Reichweiten – nur am Donnerstag war davon im Free-TV nicht allzu viel zu finden. Das ZDF setzte auf eine von rund drei Millionen Menschen gesehene Wiederholung der "Bergretter", im Ersten lief Live-Sport der Olympischen Sommerspiele, "The Rookie" (rund 250.000 Zusehende) übernahm bei ZDFneo, "Das Gipfeltreffen" (130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer) den 20:15-Uhr-Slot bei One. "Tatort"-Wiederholungen im Dritten waren ebenso Fehlanzeige – und so mussten Fans dieser Programmfarbe zu 3sat schalten.

Und das taten vergleichsweise viele davon: Eine 2019 erstmals gezeigte Folge des ZDF-Krimis "Totengebet" rund um den von Jan Josef Liefers gespielten Professor Vernau bescherte 3sat im Schnitt 1,53 Millionen Zuschauende und somit ungewohnt hohe Zahlen. 6,8 Prozent Marktanteil wurden zwischen 20:15 und 21:45 Uhr gemessen. Nicht zuletzt dank dieser Krimiwiederholung schloss 3sat den Donnerstag mit vergleichsweise wirklich guten 2,0 Prozent Tagesmarktanteil ab – und lag etwa nur ein Zehntel hinter ZDFneo und sogar 0,3 Prozentpunkte vor dem MDR.



Stark lief der Tag übrigens auch für TLC mit einem Durchschnittswert von 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Sender überholte im internen Duell unter anderem DMAX und landete sogar nur zwei Zehntel hinter RTLzwei. Für starke TLC-Quoten sorgte unter anderem "Mein Leben mit 300 kg", das nach 23:16 Uhr auf 3,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe kam – und die Primetime zuvor schon mit 1,6 Prozent eröffnet hatte.

Bei SuperRTL, dessen Primetime inzwischen bekanntlich RTL Super heißt, waren es indes US-Krimis, die insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit gefragt waren. So kam "Without a Trace" nach 23 Uhr auf 3,9 und 7,6 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. "CSI: Miami" hatte zuvor und ab 20:15 Uhr zwischen eineinhalb und 3,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum eingesackt.

