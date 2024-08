Schlicht zu stark war am Donnerstag die Olympia-Konkurrenz: Die Bilder der Wettbewerbe bescherten dem Ersten 45 Prozent Marktanteil oder mehr. Für den Rest blieb also nur noch gut die Hälfte des Quotenkuchens übrig und so tat sich auch eine neue Folge von "Achtung Abzocke: Peter Giesel rettet den Urlaub" recht schwer. Die rund zweistündige Kabel-Eins-Sendung erreichte zur prominentesten TV-Sendezeit gerade einmal 3,3 Prozent Marktanteil, insgesamt wurden rund 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gemessen.

Man muss die Quoten allerdings in Relation sehen: Mit den 3,3 Prozent zog Kabel Eins deutlich an einem ungewohnt schwachen ProSieben vorbei, das gegen Olympia mit einem Doppelpack von "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" auswartete, mit 2,1 und 1,8 Prozent Marktanteil (14-49) allerdings nahezu keine Rolle spielte. Man landete sogar hinter RTLzwei und Vox. "Reeperbahn privat" bescherte RTLzwei mit einer alten Folge ab 20:15 Uhr nämlich 2,6 Prozent, der Vox-Film "Seventh Son" eröffnete das Abendprogramm mit 2,4 Prozent. Allzu sehr gen Himmel gestreckt haben sich also auch diese beiden Sender nicht. Ein guter Erfolg gelang ProSieben Maxx mit dem ab 20:15 Uhr gezeigten "Simpsons"-Film, der 3,0 Prozent bei den Werberelevanten einheimste und somit ebenfalls an ProSieben vorbeizog.



Umso zufriedener dürfte Sat.1 sein. Kommende Woche startet Sat.1 donnerstags bekanntlich eine frische "99"-Staffel, an diesem Donnerstag gab es noch eine Wiederholung um 20:15 Uhr zu sehen. "Die besten Comedians Deutschlands" sorgten aber immerhin für 6,7 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Rund 760.000 Menschen schalteten im Schnitt ein.

Damit ließ Sat.1 auch RTL deutlich hinter sich. Dort tat sich ein "Extra Spezial" zum Thema "Schnäppchenfälle oder Shoppingtraum" (lief erstmals im Mai 2023) ziemlich schwer. Es sicherte sich ab 20:15 Uhr gerade einmal 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Immerhin: Am späteren Abend legten "RTL Direkt" und ein "Stern TV Spezial" deutlich zu. 6,8 und 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe waren die Folge.

Gut verlief der Abend indes für das ZDF – hier ging es um 20:15 Uhr mit einer alten "Bergretter"-Folge los, die auf 13,3 Prozent insgesamt und drei Millionen Fans kam. Bei den Jüngeren sicherte sich der 90-Minüter tolle 5,2 Prozent. Nachdem im Schnitt 2,8 Millionen Menschen das "heute journal" sahen, lief um 22:15 Uhr eine neue "Am Puls"-Ausgabe mit Christian Sievers: Diese sahen linear im Schnitt 1,57 Millionen Leute, 9,5 Prozent wurden insgesamt ermittelt, 2,7 Prozent bei den Jungen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;