Schöner Spielfilmerfolg für RTL Super: Zur besten Sendezeit lief am Freitagabend dort "Men in Black", also ein wirklicher Klassiker. Und der bekannte Name hat durchaus Publikum gelockt. Ab 20:15 Uhr erreichte der Film im Schnitt 3,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten demnach im Schnitt zu, insgesamt lag die gemessene Reichweite bei 0,46 Millionen. Mit Blick auf das kommerziell wichtige Publikum zog RTL Super damit an einigen Vollprogrammen vorbei.

RTLzwei erreichte mit "Green Lantern", ebenfalls um 20:15 Uhr gestartet, nur 2,8 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse. Insgesamt lag die gemessene Reichweite hier bei 0,51 Millionen. Vox hatte mit gleich vier weiteren "Magnum, P.I."-Folgen seine lieben Probleme. Der US-Krimi tat sich insbesondere am früheren Abend sehr schwer. 2,4 und 2,8 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren holten die ersten beiden Ausgaben. Nach 22 Uhr wurden immerhin 3,3 Prozent gemessen, dann war das bisschen Luft aber auch schon wieder raus, denn die 23-Uhr-Folge floppte mit 2,1 Prozent. In der 22-Uhr-Stunde ließ sich auch die höchste Durchschnittsreichweite gesamt generieren: 0,50 Millionen.



Erfolgreicher war Kabel Eins mit "Criminal Minds" unterwegs: 3,4 und 3,0 Prozent holte die Profiler-Serie mit den ersten beiden Folgen des Abends, später lagen die gemessenen Quoten dann bei 5,1 und sogar 6,3 Prozent. Auch ProSieben war vor allem am späteren Abend gut unterwegs. Nach 22:30 Uhr lief dort "Central Intelligence" – und erreichte mit 0,54 Millionen sogar eine höhere Sehbeteiligung als der 20:15-Uhr-Film "The Man from Toronto" mit 0,53 Millionen. Am späteren Abend sicherte sich ProSieben so ordentliche 7,4 Prozent, der Primetime-Film landete bei schwachen 4,1 Prozent.

Spannend zu beobachten wird zudem sein, wie sich "Die Simpsons" in der Zeit nach Olympia schlagen werden. Bröckelt die gelbe Farbe? Am Freitag kam der Doppelpack nach 18:10 Uhr auf schwache 1,9 und 3,6 Prozent. "Mein Lokal, dein Lokal" war in der 18-Uhr-Stunde im Kabel-Eins-Programm mit 4,7 Prozent bei den Jungen jedenfalls gefragter.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;