Auch am vorletzten Wettkampftag haben die Olympischen Sommerspiele im Ersten noch einmal für tolle Quoten gesorgt - die meistgesehene Sendung des Tages war allerdings die "Tagesschau", die es alleine im Ersten auf 5,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Stärkste Olympia-Übertragung war am Samstag jene vom Breaking, für die sich ab 21:41 Uhr im Schnitt 5,68 Millionen Fans begeistern konnten. Während der Gesamt-Marktanteil bei 28,3 Prozent lag, sorgten bei den 14- bis 49-Jährigen durchschnittlich 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sogar für beachtliche 39,9 Prozent.

Für die abendlichen Leichathletik-Weittbewerbe interessierten sich zuvor bereits 5,28 Millionen Menschen, beim Taekwondo blieben 5,10 Millionen dran. In beiden Fällen lag der Marktanteil beim jungen Publikum bei weit mehr als 30 Prozent. Die deutschen Beachvolleyball-Männer kratzten am späten Abend schließlich sogar noch einmal an der 40-Prozent-Marke und schafften mit ihrem Final-Match, das sie letztlich gegen Schweden klar verloren, tolle 39,1 Prozent. Insgesamt hielt das Spiel um Gold ab 22:28 Uhr noch einmal 4,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher. Weitere 200.000 Personen fieberten zu diesem Zeitpunkt übrigens bei Eurosport 1 mit, wo der Marktanteil in der Zielgruppe mit 1,6 Prozent klar über dem Senderschnitt lag.

Aber auch tagsüber lief es wieder durchweg stark fürs Erste - allen voran für das Spiel um Bronze der deutschen Basketballer gegen Serbien, das den Marktanteil ab 11 Uh auf 40,9 Prozent schraubte und insgesamt zu diesem Zeitpunkt bereits 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Und auch der Golf-Wettbewerb der Frauen, bei dem letztlich überraschend eine Silber-Medaille für die Esther Henseleit heraussprang, war am Vormittag mit 2,88 Millionen Fans sowie 37,6 Prozent Marktanteil sehr erfolgreich. Bei den entscheidenden Phase am späten Nachmittag waren sogar 3,42 Millionen mit dabei.

Abseits von Olympia war am Samstag im Ersten derweil nicht nur die "Tagesschau" gefragt - auch für die "Tagesthemen" sah es am späten Abend gut aus. 4,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier im Schnitt gezählt. Um Mitternacht war schließlich auch noch auf Ina Müller Verlass: Mit "Inas Nacht" hielt der Sender noch genau eine Million Menschen vor dem Fernseher und erzielte einen überzeugenden Marktanteil von 11,7 Prozent beim jungen Publikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;