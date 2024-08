am 12.08.2024 - 09:17 Uhr

Während die Schlussfeier der Olympischen Spiele am Sonntagabend noch einmal für hohe Quoten im ZDF sorgte, war auch der "Tatort" im Ersten sehr gefragt. Die Wiederholung der Folge "Level X", die bei ihrer Erstausstrahlung vor sieben Jahren, knapp weniger als sieben Millionen Menschen erreichte, brachte es ab 20:15 Uhr im Schnitt auf 4,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lag bei starken 20,1 Prozent. Getoppt wurden diese Werte im Vorfeld noch von der "Tagesschau", die alleine im Ersten auf 5,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 25,3 Prozent Marktanteil kam.

Nach dem "Tatort" kehrten viele Krimi-Fans dem Ersten dann aber doch den Rücken. So erreichte "Kommissar Bäckström" ab 21:43 Uhr nur noch 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe eine weitere Folge sogar von lediglich 940.000 Menschen gesehen wurde. Der Marktanteil ging auf 5,2 Prozent und betrug bei den 14- bis 49-Jährigen zu diesem Zeitpunkt desolate 1,3 Prozent.

Dabei hatte sich der "Tatort" zuvor auch in der jungen Altersgruppe noch an die Spitze des Olympia-Verfolgerfelds. Mit immerhin 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren kam die Krimi-Wiederholung auf gute 10,2 Prozent Marktanteil. Nur knapp dahinter rangierte übrigens ProSieben, wo mit dem Spielfilm "Freelance" als Free-TV-Premiere mit 9,1 Prozent Marktanteil überzeugte. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,22 Millionen Personen ein. Sat.1 kam hingegen mit "JGA: Jasmin. Gina. Anna." nicht über einen Marktanteil von 5,2 Prozent hinaus, während "Everest - Ein Yeti will hoch hinaus" bei RTL gar mit 4,8 Prozent unter die Räder geriet.

Abseits davon erreichte "Hot oder Schrott" bei Vox am Sonntagabend lediglich 4,2 Prozent Marktanteil, während RTLzwei mit dem Spielfilm "Die Schadenfreundinnen" 3,8 Prozent erzielte. Kabel Eins wiederum setzte auf die "Trucker Babes" und musste sich mit 3,3 Prozent begnügen. Erstaunlich stark verlief der Abend für Sat.1 Gold, wo durchweg alte Folgen von "Criminal Minds" zu sehen waren. Doch schon nach 21 Uhr lag der Marktanteil bei 2,7 Prozent, eine Stunde später wurden sogar 3,7 Prozent erzielt. Damit lag Sat.1 Gold teils deutlich vor den "CSI"-Wiederholungen bei Nitro, die bis weit nach 23 Uhr weniger als zwei Prozent verbuchten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;